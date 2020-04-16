Baharatını kendin yap

Benim yemeklerimde bol bol baharat kullandığım dikkatinizi çekiyor olabilir. Baharatlar içine girdiği yemeğin lezzetini tamamen değiştirebiliyor. Sağlıklı beslenmek tatsız, tuzsuz, keyifsiz şeyler yemek demek değildir. Yemekleri lezzetli hale getirmek için baharatların gücünü mutlaka kullanmanızı öneririm.



Benim için mutfakta bir diğer önemli şey de pratiklik. Sağlıklı beslenmenin yolu çokça mutfakta fazla vakit geçirmekten geçiyor. Bu yüzden hız ve pratiklik mutfaktaki zamanı kısaltıyor. Geçenlerde bir şey dikkatimi çekti. Yemeklerimde genelde aynı baharatları kullanıyorum. Her seferinde aynı kavanozları alıyorum, açıyorum, kapıyorum, yerine kaldırıyorum. Ben bunlarla tek tek uğraşacağıma neden birleştirip işi tek kavanoza düşürmüyorum dedim ve iki farklı baharat karışımı yaptım. İkisi de harika oldu ve mutfaktaki işimi çok hızlandırdı.



Favori baharatlarım



1 kaşık kimyon

1 kaşık kişniş

1/2 kaşık zerdeçal

1 kaşık karabiber

1 kaşık sarımsak tozu

Kaşıkların hepsi yemek kaşığıdır.

Hepsini karıştırıp kavanozla buzdolabında saklıyorum. Bu karışım özellikle kuru baklagillere ve yumurtaya çok yakışıyor.

Cajun baharatı

Bu baharat marketlerde hazır karışım olarak satılıyor ve genellikle içinde Çin tuzu bulunuyor. En güzeli, en temizi evde kendi yaptığımız.

Hazırlardan hiçbir farkı olmadı, hatta bence daha güzel oldu. Cajun baharatını pek severim, ızgara sebzelere, salatalara, etlere çok yakışır. En doğal haliyle aynı lezzeti yakaladım. Yapım süresi yok bile. Evdeki kavanozda duran baharatları karıştırınca oldu bitti, hazır bile.

2 kaşık sarımsak tozu

1 kaşık soğan tozu

1 kaşık kekik

1 kaşık karabiber

1.5 kaşık tatlı toz biber

1/2 kaşık çok acı biber (isteğe bağlı tabii)

1 kaşık tuz

Kaşıkların hepsi yemek kaşığıdır.

Hepsini karıştırdım, kavanoza koydum ve doğru dolaba. Bunu neye atsanız, serpseniz müthiş bir lezzet elde edersiniz..