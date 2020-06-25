Unsuz lor poğaçası

Bu lor peynir poğaçasını senelerdir o kadar çok kez yaptım ki. İçinde un olmadığına kimse inanamıyor ama gerçekten yok. Hem tadı harika oluyor, hem de çok doyurucu. Her sabah yumurta yemekten sıkılınca bu poğaçalar hayat kurtarıcı.

Bu poğaçayı sosyal medya hesaplarımdan herhalde binlerce kişi yapmıştır. Ben de her yaptığımda biraz değiştiriyorum. Bu sefer de ufak oynamalar yaptım. Yine çok güzel oldu. Hepsi şu anda evde olabilecek şeyler. Hafta içi sabahları kurtaracak bir kahvaltı bu. Hazırlaması 5 dakika. Ceviz büyüklüğünde 25 tane kadar çıkıyor. Önce ana malzemeleri yazacağım. Daha sonra bu sefer eklediklerimi...

Ana malzemeler ve yapımı:

350 g lor peyniri

2 yumurta

1 yemek kaşığı erimiş tereyağı

2 avuç rondodan geçirip iri bıraktığım ceviz

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

Dilediğiniz baharatlar. Ben zahter koydum. Kırmızı biber, maydanoz, dereotu, sebze tozları... Her şey olur.

Bu sefer eklediklerim:

1/2 su bardağı rondodan geçirip iri bıraktığım ay çekirdeği içi

Bazen 3-4 kaşık yulaf ezmesi ekliyorum, bazen kuru fasulye unu ekliyorum ama şahsi fikrim en güzel halinin orijinali olduğu.

Hepsini yoğurup ıslak elle şekil veriyorum. Elinizi ıslatmazsanız şekil vermek zor oluyor. Yağlı kâğıt serdiğim fırın tepsisine yerleştiriyorum. 170 derecede 30 dakika kadar pişiyor. Kızarıp kıtır olunca hazır demektir. Sizi ne kadar tok tuttuğuna şaşıracaksınız.

Kalanını buzluğa koyabilirsiniz. Buzluktan istediğiniz zaman çıkartıp tavada veya tost makinesinde ısıtabilirsiniz. Fırından yeni çıkmış oluyor.