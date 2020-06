Protein Poğaça

Bu, o kadar güzel bir poğaça oluyor ki. Diğer poğaçalara göre de kuru fasulyeden gelen proteini ile daha uzun süre tok tutuyor.

Mide yakmayan, şişkinlik yapmayan, glutensiz, proteinli topçuklar.

MALZEMELER

1/2 su bardağı kinoa unu (Dilediğiniz un olur)

1/2 su bardağı kuru fasulye unu

1 yumurta (Sarısı dışına, beyazı içine)

1/2 paket kabartma tozu

2 kibrit kutusu büyüklüğünde rendelenmiş sert peynir. Ben İzmir tulumu kullandım, eski kaşar veya

lor da olur.

3/4 su bardağı yoğurt suyu (Ev yoğurdu su salıyor, ben de onu hep biriktiriyorum. Ben bu suyu kullandım ama siz aynı oranda süt veya normal su da kullanabilirsiniz)

Süslemek için susam ve haşhaş tohumu

YAPIMI

Hepsini karıştırdım, yoğurdum. Kıvamı ele hafif yapışan, yumuşak bir hamur oldu. Ellerimi yağlayıp yuvarlaklar yaptım. Yumurta sarısını sürdüm ve süslemelerini yaptım. Buraya kadar her şey 5 dakika sürdü. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine dizdim ve 175 derece turbo fırında 30 dakika pişirdim. Neredeyse bir haftalık kahvaltı hazır oluyor. 12 adet poğaça çıktı. Hazırlaması gerçekten 5 dakika sürüyor. Her sabah işe giderken çantanıza 2 tane atsanız, sağlıklı kahvaltınız her yerde sizinle olur. Dışarda beyaz unlarla, margarinlerle yapılmış poğaçaları yemek zorunda kalmazsınız. Yanına bir de yapacağınız kahvaltı salatası ile hem besin değerleri yüksek hem de uzun süre tok tutacak bir kahvaltı edilmiş olur.

Deneyecek herkese afiyet olsun.