Glütensiz karabuğday ekmeği

Şimdiye kadar yaptığım en iyi glütensiz ekmek bu oldu. Bunu yapıp yemek için özellikle glütensiz beslenmenize de gerek yok. Herkes için çok lezzetli. Karabuğday tadı yok, kabuğu kalın ve kıtır, içi göz göz yumuşacık.



Çok basit, sadece fermente işlemi olduğundan birazcık ön hazırlığı uzun sürüyor. Aşağıda her aşamayı anlattım. Instagram hesabımda yüzlerce kişi yaptı ve tadına bayıldı.













Malzemeler ve yapımı:



2 su bardağı çiğ karabuğday - greçka (kavrulmuşla olmuyor) yıkadım, bir cam kâsede 8 saat suda beklettim.



Karabuğdayları süzdüm ama kesinlikle durulamıyoruz.



Karabuğdayların üstünde jel gibi bir kıvam oluşuyor, o gitmemeli.



Karabuğdayları blendere, rondoya koyuyoruz. 1 su bardağı yeni su ekliyoruz. Tuz ekliyoruz ve çekiyoruz. 5 dakikada beyaz bir krep hamuru gibi oluyor.



Bunu tekrar cam kâseye alıp üstünü örtüyoruz. Ben bu aşamada 2 avuç kabak çekirdeği için, 2 avuç ay çekirdeği içi ekledim. Bu, isteğe bağlı. Ceviz, badem, susam olur, zeytin, kekik olur, hiç olmasa da olur.



Asıl fermantasyon burada başlıyor. 24 saat oda sıcaklığında ağzı bir örtüyle kapalı duruyor. Bu esnada hafif kabarıyor, kabarcıklanıyor ve ekşimsi bir koku olabiliyor.



24 saat sonunda karışımın kıvamı da koyulaşmış oluyor. Ben 18 cm baton kek kalıbına döktüm. Üstüne susam serptim. Yağlı kâğıdım bitmiş, o yüzden kek kalıbını zeytinyağıyla yağladım. Yağlı kâğıt koyarsanız yağlamaya gerek yok.



200 derece turbo fırında 1 saat 10 dakika pişirdim. 50. dakikada ısıyı 180’e indirdim.l Maya yok, yumurta yok, süt ürünü yok, glüten yok, tüm alerjenlerden uzak bir ekmek bu.