Simit tadında tuzlu kek

Bugünlerde çok acıkıyorum. Normalde, uyanıp 12’ye kadar bir şey yiyemeyen ben, en fazla 8-9’a kadar dayanabiliyorum. Niye böyle oldu anlamadım. Merkür gerilemiş yine. Kesin o yapıyordur. Bir şeyin nedenini bulamayınca topu gökyüzüne atıyorum. Güneş tutulması olmuş, özel bir döneme girilmiş ve bunlar benim burcum yengeçte oluyormuş vs vs. Kesin etkileniyorumdur ama çözümüm yine kendimde.

Baktım ki acıkmam arttı, hemen düşük karbonhidrat yüksek yağ beslenmeye dönmem lazım. Çok kez anlattım. Ben bu beslenme ile hipoglisemimi yok ettim. Acıkmamanın anahtarı, tahılları glutensiz dahi olsa kesmek.

Kahvaltıya şöyle doyurucu bir şey yapayım dedim ve efsane bir şey ortaya çıktı.

Malzemeler ve yapımı:

10 yemek kaşığı susam - rondoda çekip un yaptım.

3 yumurta, iyice çırptım.

1 kibrit kutusu keçi peyniri rendeledim

1/2 çay kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı sirke köpürttüm. 1/2 çay kaşığı kabartma tozu da olur.

Azıcık tuz, 1/2 çay kaşığı mahlep. Mahlep olayı başka yere taşıdı. Mutlaka koyun derim.

Kekik, biberiye ve kuru domates de çok yakışırmış.

Üstüne 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı ve çörek otu

Hepsini karıştırdım. Susam çekilince muhteşem bir un oluyor ve tadı gerçekten çok güzel. Canım simit istediği bir gün kendisini un yapmıştım ve aşkımız öyle başlamıştı. Susamı çekemezseniz (güçlü rondo gerekiyor, en az 1000 watt gibi) aynı tarifi badem veya fındık çekerek de yapabilirsiniz.

Karışımı 150 derece turbo fırında pişirdim. 30-35 dakika sürüyor. Böyle içinde iyi yağlar olan pişirmelerde yağlar zarar görmesin diye 150 derecenin üstüne çıkmıyoruz.

Dışı kıtır, içi göz göz bir tuzlu kek oldu. Dileyen peynirsiz de yapabilir. Herkese iyi haftalar.