Baharatlı nohutlu lahana

Bildiğiniz gibi bu ara evdeyiz. Çok mecbur kalıp çıkarsak da sosyal mesafeyi koruyoruz. Sosyal mesafenin en güzel yanı gönlümüzce sarımsak yiyebilmek oldu. Ben sarımsaklı yoğurda bayılırım ama kokusundan dolayı hep uzak duruyordum. Bu ara kendisi ile aşk yaşıyorum. Madem sarımsaklı yoğurt yiyebiliyoruz, o zaman gelsin güzel, baharatlı, doyurucu bir ana yemek.

Malzemelerimiz lahana, haşlanmış nohut ve sarımsaklı yoğurt.

Evde biraz lahana vardı ve tek başına yemek olamayacaktı. Lahanayı en sevdiğim ve lezzetli hali olan soteleyerek kullanmak istedim.

Üstü de şenlendi

Lahanaları incecik kıydım. Tuzla ovup yumuşattım. Tavada bir soğanla birlikle az zeytinyağında, kısık ateşte, zeytinyağını yakmadan lahanaları soteledim. Hiç su eklemeden, çevire çevire kendi suyunda pişirdim. Zaten bu haliyle bile tek başına güzel bir yemek oluyor. Fakat ben üstünü de şenlendirmek istedim.

Buzlukta haşlanmış nohutum vardı. Her zaman tutarım. Evde yemek olmadığında büyük kurtarıcı oluyor. Nohutları buzluktan çıkarttım. Ilık suda 5 dakika beklettim. Hemen çözüldü. Tavaya sade yağ koydum. Tereyağ da olur. Nohutları ve baharat karışımını da tavaya koydum. Çevire çevire soteledim. Baharat karışımımda kimyon, tuz, zerdeçal ve karabiber var.

Tabakta en alta sotelenmiş lahanayı, araya sarımsaklı yoğurdu, en üste de baharatlı nohutları koydum. Son olarak da acı biberli zeytinyağı sos gezdirdim. Müthiş lezzetli ve doyurucu bir yemek oldu.

Acı biberli zeytinyağı sos : Bir kavanoza acı pul biber koyup, üstüne zeytinyağı döküyorum. Bu şekilde dolapta duruyor. Bazen acı yakışacak yemeklere bu zeytinyağını kullanıyorum.

Deneyecek herkese afiyet olsun.