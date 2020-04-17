Bal kabaklı tart

Bal kabağı sezonu bitmeden, şu harika tartı size anlatmak istedim. Bal kabağı benim en çok sevdiğim sebzelerden. Tatlı sebzeleri beslenmemizde bulundurmak tatlı isteğini kontrol edebilmenin en kolay yolu. Hele ki bal kabağı. Senelerce ‘’ben balkabağı sevmem’’ dedim çünkü ben o şekerle pişirilen halini sevmiyormuşum. Sebzenin kendisinin tadı o kadar güzel ki, şeker resmen tadını bozuyormuş. En güzel ve lezzetli hali bence şöyle…

Malzemeler ve yapımı :

Üstü için

4 dilim bal kabağı

4 tane kuru kayısı

Kabuk tarçın

4 tane karanfil

Tabanı için

1 su bardağı badem

3 tane küçük kesilmiş kuru kayısı

1 çay kaşığı limon kabuğu ve portakal kabuğu rendesi

3 yemek kaşığı keçiboynuzu özü, bal ya da pekmez

1 yemek kaşığı tahin veya fıstık ezmesi veya dilediğiniz kuru yemişin ezmesi

2 yemek kaşığı chia veya çekilmiş keten tohumu

Öncelikle üstünü hazırlıyoruz. 3 dilim bal kabağını küçük doğruyoruz ve yayvan bir tencereye kabakların yarısına gelecek kadar su ekliyoruz. 4 kuru kayısıyı küçük kesip koyuyoruz. Kabuk tarçın ve karanfilleri ekliyoruz . Kısık ateşte suyunu çektirerek pişiriyoruz. Kayısılar tadını suya bırakıyor. Sonra kabaklar o suyu çektiğinde tatlı tatlı pişmiş oluyor. Ben bayılıyorum.

Daha sonra kuru kayısılarla bal kabağını ezip püre yapıyoruz.

Şimdi gelelim zemine…

Zemin malzemelerinin hepsini rondodan geçiriyoruz, biraz uzun tutunuz ki bademlerin yağı çıksın.

Hamur kıvamı alınca durduruyorum.

Bu esnada chia veya keten tohumunu bir kasede 5 yemek kaşığı sıcak su ile şişiriyoruz, yani on dakika suda bekliyor. Bu jelleşmiş chia ile zemin hamurunu bir karıştırma kabında yoğuruyoruz. Elimizi ıslatarak tart kabının zeminine yayıyoruz. Bu ölçü 18 cm çapında bir kaba tam tutuyor.

Üstüne de hazırlamış olduğumuz bal kabağı püresinden 4-5 yemek kaşığı koyuyoruz ve buzdolabına kaldırıyoruz. 1 saat sonra yenmeye hazır. Çok lezzetli ve çok sağlıklı. Ayrıca enerji verici.

Ayrıca bal kabağı püresini böyle hazırlayıp, fazlasını buzluğa kaldırabilirsiniz. Buzluktan çözdürdüğünüzde yeni pişmiş gibi oluyor.

Herkese afiyet olsun.