Bir değişik çeşit bakla

Şu anda tam zamanı. Bakla taze taze çıktı. Lezzetli ve çok faydalı bir sebzedir ama ben klasik pişirme usulü olan soğanlı, unlu versiyonunu çok sevmiyorum. Hatta bu şekilde olursa bakla yememeyi tercih ediyorum.

İki sene önce bir arkadaşımda baklayı daha farklı pişirebileceğimi gördüm. Neden olmasın dedim. Serde Gazianteplilik olunca salçalı her şeye bayılıyorum.

Onun tarifinin üstüne eklemeler yaptım ve iki senedir baklayla resmen aşk yaşıyorum. Mutfak her türlü denemeye açık. Yeter ki lezzetli olsun, damağımıza uysun. Alışılmış kalıpların dışına çıkınca çok değişik tatlar elde edilebiliyor.

Malzemeler ve yapımı:

1 kilo taze bakla

1 kuru soğan

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 büyük domates veya 1 yemek kaşığı domates salçası

4 kuru kayısı

1/2 limon suyu

Bir tencereye 1 kuru soğan, 3 diş sarımsağı zeytinyağıyla ekleyip hafif soteliyorum. Sonra biber salçası ve 1 rende domatesi ekliyorum. Ben annemin geçen yazdan yaptığı kavanoz domatesten koydum ama 1 yemek kaşığı domates salçası da olur. 4 tane de kuru kayısıyı minnacık küp doğrayıp ekliyorum. Onları da hafif pişirip en son baklayı, tuzunu ve 1 çay bardağından az suyu ekliyorum. Altı kısık olarak pişiyor. Baklalar yumuşayınca hazır. En son 1/2 limon suyu ekledim. Benim için süper bir lezzet oldu. Evde maydanoz veya dereotu olsa yakışırdı ama bu ara umduğumuzu değil bulduğumuzu kullanabiliyoruz.

Bu haliyle de enfes oldu. Arkadaşımın tarifinde de domates kuru domates idi ve kayısı yerine 2 hurma vardı. O şekilde de çok güzeldi.

Bu güzel sebzeden şimdi bol bol yararlanma zamanı...