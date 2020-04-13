Çatalın sağlıklı rakibi

Bu hafta sonumuz evlerde geçti. Gerçi uzunca bir zamandır evlerdeyiz ama bu farklıydı. Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı ilan edildiği an evimin karşısındaki fırının resmen nasıl talan edildiğini görmek beni bir kez daha ne kadar çok ekmek, poğaça, kurabiye, börek seven bir toplum olduğumuzu düşündürmeye itti. Senelerdir yüksek karbonhidratın ve rafine unların bedenlerimize nasıl tahribat verdiğini anlatıyorum.

Fakat bu kadar bağımlılığı olan

bir topluma bunları ‘’bir anda bırak’’ demek, uygulamaları için neredeyse imkânsız. O yüzden zaman kolları sıvayıp mutfağa girip, sağlıklı versiyonlarını yapmak zamanı.

Çatal benim eski hayatımda en sevdiğim şeylerden biriydi, fakat içindeki yağdan dolayı midemi yakardı ve zaten beyaz un kullanmayı da seneler önce bıraktım. Deneye yanıla glutensiz, sağlıklı versiyonunu yaparım dedim ve oldu.

Çok da lezzetli oldu.

Malzemeler ve yapımı :

2 su bardağı kara buğday (greçka) unu. Alternatif olarak siyez unu, tam buğday unu olur ama o zaman glutensiz olmaz. Fakat dışarıdan alacağınızdan daha sağlıklı olur.

2 çay kaşığı mahlep, 1 çimdik tuz, 1 çay kaşığı kabartma tozu

1/4 su bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı erimiş sade yağ (tereyağı da olur)

1 yumurta beyazı içine, sarısı dışına

1 yemek kaşığı keçiboynuzu özü veya pekmez

1 yemek kaşığı sirke

1/4 su bardağı su

Kuru malzemeleri bir kapta karıştırıyoruz. Sıvıların da hepsini ayrı bir kapta karıştırıyoruz. Sonra kuru malzemenin ortasına sıvıları döküp, ufak ufak karıştırıp, sonra da yoğurarak kulak memesi kıvamını elde ediyoruz.

Ufak parçalar koparıp tezgahın üstünde yuvarlıyorum. Hemen şekil alıyor. Uzun bir çubuk

yapıp, ikiye katlayıp birleştiriyorum. Bir de minik çubuk yapıyorum, onu da ortasına oturtuyorum ve çatalımız hazır. Çataldan sonra bir de çubuk deneyeyim dedim. Bu hamur her şekle giriyor.

Yumurta sarısını fırça ile üstlerine sürüp çörek otu ve susam serptim. 160 derece turbo fırında 25-30 dakikada pişti. Piştikten sonra fırının içinde bırakıyorum, böylece tam kıtır kıtır oluyor.

Afiyet olsun.