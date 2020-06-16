Çikolatamsı

Bu çikolata tadı veren ama çikolata olmayan tarifim çok rağbet görmüştür. Her yapan tekrar 2 ölçü yapıyor çünkü evdekiler bitiriyormuş. İçeriği tertemiz, besleyici besinlerle dolu ve yapımı da çok basit.

Malzemeler ve yapımı:

Bir kâsede chia tohumunu 5 yemek kaşığı ılık su içinde şişiriyoruz. Üstüne suyu ekleyince, 10 dakikada şişer. Diğer tarafta hurmaların çekirdeklerini çıkartıp 10 dakika sıcak suda bekletiyoruz. Böylece yumuşuyor ve rondoda kolay çekiliyor.

Ceviz, badem ve fındığı iri kalacak şekilde rondodan geçiriyoruz. Şayet rondonuz çok güçlü, un ufak ediyorsa, bıçakla da küçültebilirsiniz.

Daha sonra tüm malzemeleri yoğuruyoruz. Yağlı kâğıt serdiğimiz bir kaba yayıp buzdolabına koyuyoruz. Buzdolabında 1 saat bekledikten sonra hazır. Kesip, zevkle ve gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Yalnız, bunu yerken bir hurmanın 1 meyve şekerine sahip olduğunu hatırlayarak yiyoruz. HurmaYLA sağlıklı tatlı yaptım diye 10 hurmalı tatlıyı bir günde tüketmiyoruz. Bu çok fazla duyduğum bir şey olduğundan not olarak eklemek istedim.

1/2 su bardağı ceviz

1/2 su bardağı badem ve fındık karışık

3 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı hindistancevizi yağı (yerine tahin de olur)

10 adet orta boy hurma

2 yemek kaşığı chia tohumu