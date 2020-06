Çıtır patlıcan çubukları

Yazın ilk patlıcanını aldım ve tabii ki her yazın gözdesi patlıcan çubuklarımı yaptım. Benim patlıcanı en çok sevdiğim hali bu. Gerçi ben patlıcanı çiğ bile yiyebilecek kadar çok seviyorum ama bu şekli kalbimde ayrı bir yerde. Her sene mutlaka anlatırım ki herkes yapsın diye. Sosyal medya hesaplarımda aldığım geri bildirim her zaman, patlıcan yemeyenlerin de bayıldığı, 2-3 yetsin diye fazla yapıldığı ama ailece herkesin bir oturuşta bitirdiği. Her yapan bayılıyor. Ben zaten bayılıyorum.

Malzemeler ve yapımı:

Malzemeler için oran veya miktar vermeyeceğim çünkü istediğiniz kadar patlıcanla olur. İster 1/2 kilo, ister 1 kilo.

Patlıcanları kabuklarını soymadan ince kesiyorum. Ne kadar ince olursa o kadar çıtır oluyor. Patlıcanları seçerken de ince seçiyorum. Kalın patlıcanla yumuşak oluyor.

Kestiğim patlıcan çubuklarını suya atıyorum. Dış harcının yapışması için çubukların ıslak olması lazım.

Bu esnada bir buzdolabı poşetinde mısır unu (en çok yakışan un bu, glüten sorunu olmayana da galeta unu ama her un ile de olur), tuz, sarımsak tozu, soğan tozu ekliyorum. İstediğiniz her türlü baharat olur. Kırmızı tatlı toz biber çok yakışıyor.

Harcı karıştırıyorum ve sonra patlıcan çubuklarını poşete atıp sallıyorum. Böylece hızla bir sürü patlıcana harç bulanmış oluyor. Tek tek bulamak çok uzun sürüyor.

Çubukların unlarını silkeleyerek tepsiye diziyorum. Zeytinyağını salataya gezdirir gibi çubukların üstünde gezdiriyorum ve 180 derece turbo fanlı fırında pişiriyorum. 25-30 dakikada hem çıtır oluyor hem de pişmiş oluyor

Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.