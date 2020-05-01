Doyurucu tuzlu kek

Bu benim yolculuklar öncesi çantama attığım, uzun süre tok tutan, en sevdiğim tuzlu kekciklerden biri. Şu dönemde de sahur için çok uygun olur diye düşündüğümden sizinle de paylaşmak istedim.









MALZEMELER:



9 yemek kaşığı yulaf ezmesil 9 yemek kaşığı yulaf ezmesil 2 yumurtal 250 gr lor peyniril 1/2 su bardağı sütl 1 yemek kaşığı kaymak (tereyağ da olur)l Bir çimdik tuz, çay kaşığı ucu ile karbonat veya kabartma tozu



Hepsini karıştırdım. Vaktiniz varsa yulafın sıvıları çekmesi için 30 dakika bekleyebilirsiniz, şayet vaktiniz yoksa direkt fırına gönderebilirsiniz. Her muffin kabına 1-1.5 yemek kaşığı gelecek şekilde koydum. Ay çekirdeği ve susam ile süsledim. 170 derece fırında 30 dakika kadar pişirdim. Ortasına bir kürdan veya bıçak batırdığınızda kuru çıkıyorsa muffinleriniz pişmiş demektir.Böyle muffin kabına değil, baton kek kalıbına koyarak da yapabilirsiniz. O zaman da ekmek gibi dilim dilim keserek çay keyfi yapılabilir. Bu kekcikleri buzdolabında saklayıp yiyeceğiniz gün ısıtabilirsiniz.