Elmalı puding

Ramazanın bugün ilk günü. Ramazanda da sağlıklı beslenmek önemli ve ramazanın ruhuna daha yakın zaten. Az ve öz beslenmek özellikle bu ayda büyük önem taşıyor. İftardan sonra bir tatlı isteği gelebilir. Size bunun için glisemik indeksi düşük, size yedikçe daha çok tatlı isteği yaratmayacak, hafif bir seçenek sunmak istiyorum.

Malzemeler ve yapımı :

2 tane orta boy rendelenmiş kırmızı elma

3-4 tane karanfil

1 su bardağı dilediğiniz çeşit süt.

3 yemek kaşığı kuru hindistancevizi

1 yemek kaşığı hindistancevizi unu. Yerine 3 yemek kaşığı rondodan çekilmiş yulaf ezmesi ve yulaf unu da olur.

Üstü için tahin, tarçın, ceviz

Elmaları ve karanfili bir tavaya koydum. Altını kısıp yavaş yavaş pişirdim. Suyunu saldı ve çekti. Çatalla ezdim. Karanfilleri içinden çıkarttım. Sonra diğer tüm malzemeleri kattım. Kaynayınca zaten hazır oldu. Kaplara koydum ve üstünü süsledim. Elması tatlı olmayanlar piştikten sonra, soğuyunca biraz bal da ekleyebilir isterse.

İlkini o anda yedim. Enfesti ama asıl buzdolabında bekleyince ertesi gün daha da güzel oldu. Hem çok basit, hem de çok lezzetli.

Herkese güzel ve sağlıklı bir ramazan dilerim.