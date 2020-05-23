Size bayram çikolatası getirdim. Ramazan bitiyor ve bayram geldi. Bu sene her senekinden farklı olsa da bayram bayramdır. Daha az tatlı tüketileceğini düşünüyorum ama yine de çikolata veya şeker almak yerine evde yapımı gerçekten 10 dakika süren ev yapımı çikolata tarifimi sizlere vermek istedim. Rafine şeker yok, aroma yok, koruyucu madde yok, tatlandırıcı yok. Yüzde yüz doğal.

Malzemeler ve yapımı:

Çikolatası için;

30 gram kakao yağı. Bu olmazsa olmazımız. Çikolatayı çikolata yapan şey. Hindistan cevizi yağıyla da denedim. O da güzel oluyor ama elinizde tutamıyorsunuz, hemen eriyor. Kakao yağını aktarlarda bulabilirsiniz.

1.5 yemek kaşığı kakao

2.5 yemek kaşığı pekmez veya keçiboynuzu özü

İçi için;

Burası tamamen sizin isteğinize kalmış ama ben evde olanlarla şunları kullandım.

2 yemek kaşığı kuru üzüm

1 avuç badem, irice kesilmiş

1 avuç fındık, irice kesilmiş

1 avuç fındık, irice kesilmiş

Bu iç biraz kaldı, daha az hazırlanabilir. Bu arada içeriği dilediğiniz kuru meyve ve yemişlerle değiştirebilirsiniz. Kakao yağını benmari usulü erittim. Yani minik bir tencereye su koydum. Üstüne de ayrı bir cam kap oturttum. Kakao yağını üstteki camın içine koydum. Altta kaynayan suyun buharıyla kakao yağı eridi. Yağ eriyince içine kakao ve pekmezi katıp hızlıca çırptım ve çikolata kısmını elde etmiş oldum. Aynı anda diğer tarafta iç malzemelerini karıştırdım ve silikon kaba birer yemek kaşığı olacak şekilde döktüm. Erimiş olan çikolatayı kalıplara ortalama 2-2.5 yemek kaşığı döktüm. Bu aşamadan sonra sadece buzlukta donma işi kalıyor. 30 dakika buzlukta durduktan sonra buzdolabı kısmına alabilirsiniz. 1 saat sonra çikolatanız hazır. Bu tam bir bitter çikolata tadında. Dilerseniz, pekmez kısmını biraz daha artırabilirsiniz. Ortalama yüzde 80 bitter çikolata tadına sahip ama içindeki kuru meyveler de tatlı tadını veriyor. Herkese keyifli, mutlu ve en önemlisi sağlıklı bir bayram dilerim.