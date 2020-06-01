Filizlendirme yaparken en sevdiğim şey, sabah uyanıp koşa koşa mutfağa gidip ne kadar büyüdüklerine bakmak ve onlara günaydın demek.

Bu ara canım yumurta harici hiç hayvansal gıda istemiyor. Ben de kuru baklagillere biraz ağırlık verdim. Kuru baklagiller gaz yapmasın, besin öğeleri daha da artsın ve zaten faydalılarken daha da faydalı olsunlar diye filizlendirme yapıyorum. 2 günde yenecek hale geliyorlar.

Filizlendirme aslında kuru baklagilleri, tohum ve tahılları tekrar yeşillendirmek, canlandırmak ve hayat vermek oluyor. Ben pek tahıl kullanmadığım için genelde kuru baklagilleri filizlendiriyorum. Kinoa,

karabuğday, nohut, kuru fasulye hepsi filizlenir.

Yapımı da çok zevkli. Çocukken hepimiz kuru fasulye çimlendirmişizdir. Bu da aynı metot. Hatta bunu evdeki çocuklarla yapmak, onlar için de hem eğlenceli hem de çok öğretici olabilir.

En öncelikli kural kullanacağımız kuru baklagilin organik, ilaçsız ve hibrit tohum olmayan, yerli üretim olmasıdır. İlaçlı bir kuru baklagili filizlendirmenin pek de yararı olmayacaktır. Hibrit olanlar da mantıken filizlenmiyor zaten.

Burada mercimek üzerinden anlatacağım.

Mercimeği 8-12 saat suda bekletiyorum ve süzüyorum.

Porselen veya cam bir kâseye koyup üstünü örtüyoruz. Ben artık toprak kapta yapıyorum. Süresi hızlandı.

Her 12 saatte bir tekrar yıkayıp, süzüp yine aynen kabına koyup üstünü örtmeye devam ediyoruz. Bekleme esnasında hep oda sıcaklığında duruyor. Yani her sabah ve akşam kuru baklagilimizi çiçek sular gibi suluyoruz, fazla suyunu süzüyoruz. Suyun içinde kalmayacak.

2 veya 3 günde işlem bitiyor.

Filizlenmiş kuru baklagilinizi cam bir kavanozda buzdolabında 3-4 gün, buzlukta 1 ay muhafaza edebilirsiniz. Çiğ yenmesi ideali ama buharda hafif pişirerek de kullanabilirsiniz. Zaten bayağı bir oranda yumuşadıkları için çok çabuk pişecekler.