Fındıklı tuzlu kraker

Bu ara evde oturmak-tan herkeste bir atıştırma isteği var. Yemek yesek de, karnımız tok olsa da, mutfağa git gel bir şeyler yemek istiyoruz. Aslında bunun altında yatan genelde duygusal yeme ama onun çözümü daha derin ve bireysel. Bununla baş edebilmek için öncelikle kendinize “Şu andaki asıl ihtiyacım olan nedir?” diye sorabilirsiniz. Genellikle tokken tekrar yemeyi duygularımı kapatmak için kullanıyoruz. İhtiyacımız olan şey dışarı çıkmak olabilir, sosyalleşmek olabilir, evdeki bulunduğumuz ortamdan kaçmak olabilir ama bunu fark etmeden kilerin veya dolabın önüne geçerek bastırmaya çalışıyoruz. Bu yüzden ben size bugün bu isteği en sağlıklı ve en tok tutacak şekilde nasıl karşılayacağımızı anlatacağım. Az yiyip, öz yemiş olacağız.



Fındık tuzlulara çok yakışıyor. Bu krakerler de bu tezi doğruluyor. Hem de içindeki iyi yağlar ve düşük karbonhidratlı yapısı ile uzun süre tok tutuyor. Yapılması sadece 5 dakika sürüyor.



Malzemeler ve yapımı:



1 su bardağı fındık unu. Fındığı rondodan çekerek elde edebilirsiniz, yerine badem unu da olur.

1 yumurta beyazı.

35 gr (bir kibrit kutusu kadar) eski kaşar veya başka bir sert peynir.

Çay kaşığı ucu ile kimyon, kişniş, zahter. Baharatlar keyfinize kalmış ama kişniş ve kimyon çok yakışıyor.









Malzemelerin hepsini karıştırıp, yoğuruyoruz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine hamuru, ıslattığımız ellerimizle incecik yayıyoruz. Şayet elinize bir beyaz eldiven giyer ve onu ıslatırsanız çok daha rahatlıkla hamuru incecik yayabilirsiniz. Yaydığımız hamuru dilediğimiz şekilde kesip 150 derece turbo fırında

15 dakika pişiriyoruz.Fırından çıkınca biraz ılınmasını bekliyoruz, bu esnada kıtır kıtır oluyor. Sıcakken hemen yememenizi tavsiye ederim ki biraz daha kıtırlaşsın. Afiyet olsun.