Zeytinyağlı kuşkonmaz

Kuşkonmaz yine tam mevsim sebzelerinden. Pazarlara gelmeye başladı. Özellikle Ege köylerinde bol bol var. Baskın bir tadı olmaması yanında çok da faydaları var. Zaten mevsimi kısa olan bir sebzeyi şu kısıtlı zamanda lezzetli bir şekilde tüketebiliriz.

Malzemeler ve yapımı:

1 bağ kuşkonmaz

1 tane kuru soğan

3 diş sarımsak

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

4-5 tane kuru domates











Kuşkonmazları bir sebze soyacağıyla salatalık soyar gibi soydum. Dışındaki ilk katı alınca çok daha çabuk pişiyor ve daha lezzetli oluyor. Sonra da kuşkonmazları üçe böldüm.

Bir tavada zeytinyağında, kısık ateşte soğanı soteledim.

Daha sonra havanda dövdüğüm sarımsakları ekledim. Küçük kestiğim kuru domatesleri koydum ve kuşkonmazları da tavaya ekledim. Hiç sık eklemedim, tavayı bir kapakla kapadım ve kendi suyuyla 10 dakikada pişti.

Lezzetli bir yemek oldu. Garnitür de olur, ana yemek de olur. 10 dakikada hazırlamak için uygun bir sebze. Afiyet olsun.