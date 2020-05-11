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Sema Özpekmezci

Sema Özpekmezci

sema@semaozpekmezci.com

Glutensiz peynirli pide

11 Mayıs 2020

Bana en sonunda bunu da yaptırdılar; glutensiz peynirli pide…

Normalde hiç canım istemez, aklıma gelmez ama çok tatlı bir danışanım var, canı kıymalı pide istedi. Hadi onun için deneyeyim dedim, of ki ne of. Çok güzel oldu. Dün kıymalı yaptım, bugün peynirli. Ben ki böyle şeyler yemem, 2 gündür yiyorum ve yarın tekrar yapmak istiyorum.

Buna pizza da denir, pide de. Hem yumuşak hem de kıtır. Tam benim damak tadıma göre ve süper basit. Üst malzeme, istediğiniz şey olur. Yarın da pazılı deneyeceğim.

Glutensiz peynirli pide


Malzemeler:

3 yemek kaşığı karabuğday unu (dilediğiniz un olur), ele yapışmayan yumuşak bir un elde etmemiz lazım
4 yemek kaşığı su
1 yemek kaşığı nohut unu
Azıcık tuz

Hepsini yoğurdum. Tepsiye yağlı kâğıt serdim. Hamurun altına ve üstüne un koydum ve elimle incelterek açtım. Dağılmaya müsait olduğu için nazikçe açarsanız sorun olmaz.

Hamurun üstüne sulandırdığım salçayı sürdüm. 1 baton dil peyniri rendeleyip üstüne ekledim ve doğruca önceden ısıtılmış fırına gönderdim.
200 derecede 10-15 dakikada pişti. Peynir yanmasın diye ilk 7-8 dakika sadece fırının altını açtım. Alt kıtırdayınca üstü de ekledim. En son da karabiber ve pul biber. Bu tek kişilik bence. Gerçekten çok lezzetli oldu.

Kıymalısında da soğanla kavrulmuş kıymam vardı. Onu koydum ve aynı hamur ve pişirme işlemlerini uyguladım. Pide pişince fırından almaya yakın, kenarlarına
fırça ile zeytinyağı sürdüm. Daha da çıtırdadı.Deneyecek olan herkese afiyet olsun.

Sema Özpekmezci

Sema Özpekmezci

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