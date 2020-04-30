Hamursuz pizza

Şimdiye kadar yaptığım, denediğim en iyi sağlıklı pizza bence bu oldu. Hamur yok, un yok, nişasta yok, maya yok, yumurta yok, yoğurma yok, gluten yok ama kıtır kıtır…

Ne kadar basit olduğunu size anlatamam. Tek yapmanız gereken ön hazırlık olarak kinoayı 8 saat suda bekletmek.

Malzemeler:

Alt zemin için

Yarım su bardağı beyaz kinoa

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Su

Dilediğiniz baharatlar

Üst zemin:

1 tatlı kaşığı salça

Dilediğiniz peynir

Zeytin, kekik

Yarım su bardağı kinoayı çok güzel yıkayıp, 8 saat soğuk suda bekletiyoruz. Daha sonra süzüp, 2 yemek kaşığı su, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, kekik, kırmızı biber ile rondodan geçiriyoruz Biraz uzun yapmanız gerekiyor. 3-4 dakika sonra krep kıvamına geliyor.

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Kıvam alan karışımı, 20 cm çapında yağlı kağıt serilmiş yuvarlak pişirme kabına döktüm. 200 derecede 20 dakikada pişti. Alt pişince üstüne salça sos (su ile açılmış 1 tatlı kaşığı salça) kaşar, zeytin ve kekik koyup tekrar fırınladım. Üstüne konacak malzemeler sınırsız. Siz dilediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Peynir koymazsanız bu vegan pizza bile olur.

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Kinoa yerken çıtır çıtır ağıza geliyor. Ara ara yapıyorum. Tabanı fazla hazırlayıp pişirip buzluğa da kaldırabilirsiniz. Canınız isteyince çıkartıp, çözdürüp, üst malzemesini ekleyip 2 dakika fırınlamak sizi hızlıca sağlıklı pizza ya kavuşturur. Çok pratik oluyor.

Instagram’da bunu yüzlerce kişi denedi, herkes de çok sevdi. Umarım sizler de yapar, beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun..