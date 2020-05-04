Hurmalı Toplar

Herkese mutlu haftalar. Şimdi size Ramazan’da en çok tüketilen şeylerden biri olan hurma ile basit ve tatlı isteklerini gideren, çok lezzetli bir tarif vereceğim. Pişirme de yok, buzdolabında günlerce durur ve inanın bana çikolata severlerin bile gönlüne taht kurar…



Malzemeler:



10 adet çekirdekleri çıkartılmış, kaynar suda şişirilmiş hurma

2 avuç badem

3 avuç fındık

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı. Bu olmasa da olur. Yerine fıstık ezmesi de olur, tahin de olur. Eğer kakao yağınız varsa ve onu kullanırsanız bayağı çikolata gibi olur.



2 yemek kaşığı yulaf ezmesi (olmasa da olur ama yerken dişe güzel geliyor)









Süslemek için kuru Hindistan cevizi

Hurmaların çekirdeklerini çıkartıp bir kâseye alın. Üstüne göz kararı, hurmaların üstünü geçecek kadar sıcak su ekleyin, Su çok olmamalı yani hurmalar suda yüzmemeli. Sadece ıslansın ve şişsin yeter.



Hurmaların suyunu boşaltmadan tüm malzemeleri rondoya atıp çekiyoruz. Kıvamı hamura yakın olacak. Ellerinizi ıslatıp cevizden küçük toplar yapın ve kuru Hindistan cevizine bulayın. 10 dakika buzdolabında beklesin, işte hazır. Tadı bitter gibi. Daha tatlı isterseniz hurmasını arttırabilirsiniz. 15 dakikada tatlınız hazır.

Bu malzemelerden 25 tane top çıktı. Tabii ki bu topları hangi büyüklükte yaptığınıza göre değişir ancak 2-3 top bile tatlı isteğini fazla fazla kesiyor. Instagram’da yayınladığımdan beri binlerce kişi denedi ve herkes bayılıyor.



Şimdiden afiyet olsun.