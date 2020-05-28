İç baklalı kabak dolması

Bunların tadı birbirine nasıl yakıştı anlatamam. Tek amacım, evdeki yaptığım fazla ve tadı pek de hoşuma gitmeyen iç baklayı değerlendirmekti ama ortaya devamlı yapacağım bir dolma çıktı. Şimdi iç baklanın zamanıyken denemenizi öneririm.

Zeytinyağlı iç bakla yapmıştım. Bir türlü yiyemedim. Nedeni yok. Baklaların bir kısmı pişmiş, bir kısmı pişmemişti. Blendere atar püre yaparım diyordum.

Aynı anda da kabaklarım vardı. Onları da dolma yapmak istiyorum ama biliyorsunuz ben hep ama hep pirinçten, kinoadan kaçıyorum. Çok az kullanmaya çalışıyorum. Kabakların içini neyle doldursam derken, buzdolabında bekleyen baklalar gözüme ilişti.

İyi ki onunla doldurmuşum.

Kabakları oydum. Baklaları içine doldurdum. Tencereye dizdim. 1 çay bardağı kadar su ve 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Kapağı kapalı, kısık ateşte pişirdim. O kadar lezzetli oldu ki.

Baklayı da şöyle yapmıştım.

1 kilo iç bakla, hayatımda ilk kez kabuklarını soydum. Kolay soyabilmek için önce kaynar suya attım. 30 saniye tuttum, sonra soğuk suya attım. Bir kesikle kabukları soydum.

Tencerede 1 kuru soğan, 3 diş taze sarımsak soteledim. Baklaları ekledim. Suyu çok az koydum. Çabuk pişti zaten. En son 1/2 limon suyu ve bol dereotu koydum.

Soğuyunca da üstüne zeytinyağı gezdirdim.