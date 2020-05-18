Kakaolu kek

Bu kek şimdiye kadar yaptığım en iyi kek. Bunu her ama her yapan âşık. Avokado, kakao, muzu sütle çekip krema yapıp üstüne döşeyip pasta yapmışlığım da çoktur. Birçok çocuğun doğum günü pastası olmuştur. Bu fotoğraftaki muffin kaplarında pişmiş hali ama yekpare pişirildiğinde müthiş pasta olur, üstü de çilekle süslenir.

Geçen sene Gaziantep’e workshop’a davet edilmiştim. O zaman beni bir stres sarmıştı. Ben de bir Antepli olduğumdan damak tadımızı çok iyi biliyorum. Baklavanın doğum yeri olan bu şehre glutensiz / şekersiz bir şeyler sevdirmek benim için büyük sınav olacaktı. Bu keki o zaman için denemiştim ve bu kekle ben Gazianteplilere glutensiz, rafine şekersiz keki sevdirmiştim.

Bundan sonra kimseden korkum yok, herkese sevdirebilirim. Malzemeleri değiştirmenizi istemem, bu hali ile harika. O yüzden ilk kez

alternatif yazmayacağım.

Malzemeler:

2 tane yumurta

9 yemek kaşığı zeytinyağı

6 yemek kaşığı dut unu (kuru dutu rondodan çekerek elde edebilirsiniz)

5 yemek kaşığı sıcak su

2 yemek kaşığı kakao

2 tepeleme yemek kaşığı badem unu, (bademleri rondodan çekerek elde edebilirsiniz.)

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi unu

1/2 çay kaşığı karbonat veya kabartma tozu

Dut ununu veya rondodan çekilmiş kuru dutu bir kâsede sıcak su ile ıslatıyoruz. Böyle daha homojen oluyor.

2 yumurtayı çırpıyoruz. Dut püresini ve diğer sıvı malzemeleri ekliyoruz. Iyice karıştırıyoruz. Sonra da katı malzemeleri ekliyoruz. Karıştırıyoruz. 15 cm civarı kek kalıbına koyuyoruz ya da muffin kaplarına döküyoruz. 160 derecede 30-35 dakikada hazır.

Bu kadar az unla bu kek nasıl çıkıyor ben de şaşırıyorum ama çıkıyor. Hindistancevizi unu yerine normal un kullanırsanız 3 yemek kaşığı eder.

Çocuklara doğum günlerinde şekerli/unlu pasta yedireceğinizi 30 dakikada bunu yapın ve mis gibi keyfini çıkartın derim. Hiç kimse glutensiz, rafine şekersiz olduğunu anlamayacak.

Herkese afiyet olsun.