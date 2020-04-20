Karnabahar kısır

Karnabaharı doya doya yiyebilmenin bir başka formülü. Bunu yaptığınızda kimse karnabahar ile yapıldığını anlamayacak.

Şişmeden, suçluluk hissetmeden doya doya kısır yeme keyfi.

YAPIMI

Bir tavada bir soğanı iyice soteliyoruz.

Sonra içine bol domates salçası ve biber salçası ekliyoruz.

Karnabaharı çiçeklere bölüp rondo veya mutfak robotunda çekiyoruz. Hemen bulgur boyutuna geliyor.

Sonra karnabahar bulgurunu tavaya ekleyip, sotelenmiş salçalı soğan ile sotelemeye devam ediyoruz. 4-5 dakika, arada bir karıştırıyoruz.

Kısırımız hazır oluyor.

Bu kısırı bir kaba aktarıyoruz. Ilınınca içine yeşillikler, kırmızı biber ve turşu ekliyoruz.

Sos olarak da zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu, sumak ve kırmızı biberi karıştırıp üstüne döküp harmanlıyoruz.

Tabak tabak yiyebilirsiniz. Hem kalorisi çok düşük, hem kısır tadına çok yakın, hem de şişkinlik yapmıyor. Daha ne olsun…

Herkese afiyet olsun.