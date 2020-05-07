Karnabahar pilavı

Bir tencere pilav yiyip mutsuz olmak istemiyorsanız size kesinlikle bu pilavı öneriyorum. Mevsimi bitmeden, karnabaharın en güzel hali.

Bir karnabaharı robottan geçirdim ve karnabahar pirinçlerim hazır oldu. Karnabahar zaten hemen un ufak oluyor.

Bir tencerede 1/2 kuru soğanı zeytinyağında soteledim. Bir diş sarımsak ekledim. Karnabahar pirinçlerini ekledim ve sotelemeye devam ettim. Tahmini 10 dakika tencerenin kapağı açık olacak şekilde karıştırarak soteledim. En son biraz köri ekledim. Karnabahara köri de zerdeçal da çok yakışıyor. İstediğiniz baharatlar olur. Koyduğumuz baharat rengini belirliyor.

Hiç su koymadan, ağır ağır karıştırarak pişirdim.

Altını kapatırken maydanoz ekleyecektim, baktım bitmiş. Kerevizin yapraklarını kestim, ekledim. Öyle bir lezzet yumağına dönüştü ki...

1-2 damla da limon koydum ve en ufak bir suçluluk hissetmeden, zevkle yedim. Bir tabak yedim, dayanamadım ikinciyi de yedim. Hem çok tok tutuyor, hem de çok lezzetli. Basit, toplamda 20 dakika sürüyor ve lezzetli, doya doya sebze. Karnabahar olduğunu anlamak çok zor.

Evde sebze yemeyen aile fertleri varsa, ne olduğunu söylemeden servis ederseniz, kimsenin anlayacağını sanmıyorum.

Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.