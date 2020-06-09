Kokusu binayı saran kurabiye

Benim en çok sevdiklerimden, yine baş tacım kurabiyelerden biri. Instagram hesabımda çok kez anlatmışımdır ama bir de burada sizlere anlatayım dedim. Beş dakikada yapılan, kokusu apartmanı saran kurabiyeler. Geçenlerde bu kurabiyeyi yapmıştım. Kokusu en alta kadar inmiş. Komşularım “Sema kesin o kurabiyeden yapmıştır” deyip, anlamışlar. Bunu yemeyen, denemeyen pişman...



Malzemeler ve yapımı



Malzemelerin hepsini karıştırıyoruz. Kıvamı balçık gibi oluyor. İçinde malzemeleri birbirine yapıştıracak bir şey yok ama kaşıkla yağlı kâğıt serili tepsiye siz şekil vererek koyun. Tüm malzemeler birbirine tutunuyor.



175 derecede 30 dakika civarında pişiyor. Kıtır kıtır, muhteşem kokulu bir kurabiye oluyor. Kahve yanına veya beş çayı yanına en güzel şeylerden biri bence.



8 yemek kaşığı rondodan geçirilmiş yulaf ezmesi

2 avuç rondodan geçirip iri bıraktığım çiğ fındık



1 avuç kuru üzüm (bıçakla biraz küçültüp koydum)



3 tane, kaynar suda şişirip rondodan geçirdiğim kuru kayısı













Bol tarçın



Muskat rendesi (olmasa da olur ama çok lezzet katıyor)



3 yemek kaşığı yüzde 100 katkısız, şekersiz fıstık ezmesi, yoksa yerine tahin de olur ama bir yağ kaynağı mutlaka olmalı. Kıtır kıtır olmasını sağlıyor.



Yarım çay bardağı kadar su, kontrol ederek ekleyin, çok cıvık olmamalı.