Kolay zeytinyağlı portakallı enginar

Şimdi enginarın tam zamanı. Bildiğiniz gibi çok da faydalı bir sebze, karaciğerin dostu. Ben çiğ bile çok seviyorum, direkt salataya incecik kesip koyuyorum ama yemeği de harika olur tabii. En kolay ve aynı zamanda lezzetli enginar pişirmeyi size anlatmak istedim.



Biliyorsunuz enginar klasikte bezelyeli, garnitürlü çanak şeklinde pişirilir. Ben sanki bu şekilde enginarın tadını alamıyorum gibime geliyor. O yüzden tek başına zeytinyağlı pişirmeyi keşfettiğimden beri başka türlü pişirmedim. Sosyal medya hesaplarımda da bunu deneyip seven kişi sayısı çok fazla.



Bir kuru soğanı piyazlık doğrayıp, zeytinyağında, kısık ateşte biraz soteliyorum. Sonra kestiğim enginarları ve bir çimdik tuzu tencereye ekliyorum. Bu esnada bir adet portakalın suyunu sıkıp enginarların üstüne koyuyorum. Üstünü geçecek duruma gelene kadar da içme suyu ekliyorum.









Portakal yoksa mandalina da olur. İkisinin de tadı enginara çok yakışıyor.



Enginarlar yumuşayıp piştikten sonra yarım limonun suyunu ekleyip altını kapatıyorum.



Burada bir püf noktası vermek istiyorum. Limon sebzelerin pişmesinin süresini uzatıyor. Bu yüzden yemeklerinize limonu en son eklerseniz daha hızlı pişer.



Yemek piştikten ve suyunu çektikten sonra en son da zeytinyağı gezdirip, dereotu serptim. Mutfakta pratiklik ve kolaylık sağlıklı beslenmeyi sürdürebilmenin baş şartı. Bu pratik enginar yemeğini umarım sizler de beğenirsiniz.

Afiyet olsun.