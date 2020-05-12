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Sema Özpekmezci

Sema Özpekmezci

sema@semaozpekmezci.com

Lahana graten

12 Mayıs 2020

Yine sebzeleri şekilden şekle soktuğum bir gün. Lahana alınca hemen bitmiyor ve 2-3 sefer değişik şekillere sokuyorum. Bu da en sevdiğim ve en tok tutan versiyonlarından biri. Çok lezzetli oluyor.

Lahanaları incecik kıydım. Tavada zeytinyağı ve tuzla karıştırarak birazcık soteledim. Kapağı açık kalacak ki su salmasın. Dilerseniz bir kuru soğan da ekleyebilirsiniz.

Borcama koydum. Biraz ılıklaşınca içine 4 yumurta çırpıp ekledim. Buna normalde sağlıklı bir un da eklenirdi ama ben tahılsız yapmak istedim.

Bu esnada bir tencerede 1 bardak süt, 3 yemek kaşığı karabuğday unu ve 1 yemek kaşığı tereyağıyla beşamel sos yaptım. Onu da ekledim.

En üste de biraz köy peyniri rendeleyip koydum. Çörek otu serptim ve 175 derece fırında önce üstü kapalı 25 dakika, sonra açık olarak 5 dakika (yüzeyi kızarsın diye) olmak üzere, 30 dakika kadar pişirdim. Peyniriniz dil peyniri, kaşar gibi çabuk eriyen bir peynirse o son 5 dakikada da eklenebilir tabii. Fırından almadan üstüne ara ara sarımsaklı sadeyağ bıraktım.

Yumurta ve lahana birleşince nasıl tok tutuyormuş size anlatamam. Lezzeti de pek güzel...

Lahana graten

 

Sema Özpekmezci

Sema Özpekmezci

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