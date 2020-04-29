Lezzetli salata sosları

Sağlıklı beslenmede baş kurtarıcımız, aç kaldıkça ilk baş vurduğumuz şey salatalar. Sebze ile doymanın da yolu salatadan geçer. Yanına salata eklenen her şey doymaya bir adım daha yaklaştırmaktır. Doymak için atılan her adım, tatlı ve şeker isteğinden bir adım uzaklaştırır.

Çok salata yaptığımız için, salataları çeşitlendirmek için size bazı salata sosu tarifleri hazırladım. Her zaman zeytinyağı, limon bir süre sonra sıkıcı olabiliyor.

Kremsi soslar

Naneli yoğurt sos: 2 yemek kaşığı yoğurdu, 1 limon suyu, 1 yemek kaşığı doğranmış taze nane, birazcık kimyon ve tuz ile karıştırın. Sosu biraz açmak için yoğurt suyu ve normal su ekleyebilirsiniz.

Kremsi otlar: Yarım avokado, 1 limon suyu, yarım bardak maydanoz, dereotu ve 1 yemek kaşığı yoğurdu blenderden geçiriniz. Çok az tuz ve karabiber ekleyiniz. Sosu biraz açmak için yoğurt suyu ve normal su ekleyebilirsiniz.

Tahin sos (en sevdiğim): 1 yemek kaşığı tahin, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı sirke, çok az tuz ve ılık su. Hepsini karıştırıp salatanıza ekleyiniz. NOT : Tahinin donup, kesilmemesi için suyun olması gerekir.

Ekşi soslar

Limon & Hardal: 2 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım limon suyu, 1 çay kaşığı hardal, tuz

Meksikano: Yarım avokado, 1 limon suyu, biraz pul biber, tuz ve sosu açmak için su

Sağlıklı Sezar sos:

¼ bardak yoğurt, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 diş sarımsak, tuz. Biraz su ekleyerek blenderden geçirerek sağlıklı sezar sosunuzu elde edebilirsiniz.

Aromalı sirke

Bu sirkenin üzerine dökülüp de lezzetlendiremeyeceği şey yok. Ana malzememiz sirke. Doğal fermantasyon, gerçek sirke olunca en güzeli.

İçine 2 diş sarımsak, 1 baş parmak kadar taze, ince kesilmiş zencefil, 3 tane Arnavut biberi (benim gibi acı severler için) 1 çay kaşığı tane kişniş, 1 çay kaşığı tane kimyon ve 1 çay kaşığı tane karabiber attım.

Dilediğiniz her türlü tane baharat ve lezzet verici eklenebilir. Maydanoz olur, dereotu olur. Ne seviyorsanız.

Kapağını kapatıp oda sıcaklığında saklıyoruz. 2 gün içinde tüm lezzetine kavuşmuş oluyor.

Her yediğimde, her kullandığımda keşke herkes yapsa diyorum. O kadar lezzetli ki..