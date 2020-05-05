Masum poğaça

Evimin önünde eski usul bir pastane var, devamlı poğaça kokusu ile imtihan ediliyorum. Geçen hafta bir sabah erken uyanınca bir çok işimi sabahtan bitirip kendimi mutfağa attım ve bu poğaçayı yaptım. Hem çok basit, hem de çok lezzetli.

Oruç tutanlar da sahurda rahatlıkla tüketebilir. Hem mideyi rahatsız etmez, hem de tok tutar.









MALZEMELER:

1/2 su bardağı fındık veya badem unu

1/2 su bardağı karabuğday unu

1 yumurta

3 kibrit kutusu kadar beyaz peynir

1/2 çay kaşığı karbonat, 1-2 damla limon ile köpürttüm

1/2 çay kaşığı mahlep

YAPILIŞI:

Unları karıştırdım. Yumurtayı içine kırdım. Peyniri bir tavada erittim. Burası önemli çünkü erimiş peynir bağlayıcılık yapıyor. Sonra hepsini karıştırdım. Ele yapışan yumuşak bir kıvam oluyor. Ellerimi ıslattım ve ıslak elle şekil verdim.

150 derece önceden ısınmış fanlı fırında tam 22 dakikada pişti.



İçi, dokusu, tadı enfes. Bunu sadece badem unu ile de daha önce yapmıştım. O da çok iyi oluyordu. 5 dakikada yapılıyor ve dikkat ev ahalisi tarafından hızlıca bitiriliyor. Uzun süre tok tutuyor.



Bu yüzden benim favorim. Herkese afiyet olsun…