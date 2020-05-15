Mercimek kraker

Bunu geçenlerde 3 gün boyunca bilgisayar başından kalkamayacağım bir eğitim öncesi, elimin altında dursun diye gece 11’de yapmıştım. Bunu gece yapmak biraz hata oldu, o saatte bir kısmını yedim. O kadar güzel oluyor ki dayanabilmek mümkün değil.

Malzemeler ve yapımı

1 su bardağı 8 saat suda beklemiş kırmızı mercimek veya sarı mercimek (beklemişi 1 su bardağı)

1/2 su bardağı su

2 yemek kaşığı çekilmiş keten tohumu veya dilediğiniz un

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Baharat (Ben tane kimyon, kişniş ve sarımsak tozu koydum. Dilediğiniz baharat olur.)

Mercimek ve suyu rondodan çektim. Bir kâseye aktardım ve içine diğer malzemeleri koydum. Karıştırdım. Krep hamuru kıvamında oluyor. Yağlı kayıt serili tepsiye kaşığın tersiyle incecik yaydım. O kadar ince ki kâğıda yaklaşacak kadar. 160 derece fanlı/turbo fırında pişirdim. 30 dakika civarı sanırım sürdü ama her fırın farklı pişirdiğinden gözlemleyebilirsiniz. Zaten kıtırlaştığını, kızardığını göreceksiniz. Sosyal medya hesaplarımda bunu bir yapan ertesi gün 2 ölçü yaptı. Açıkçası bende de öyle oldu. Ekmek yemek istemeyenlere, sahurda tok tutacak bir şey arayanlara ideal.

Herkese afiyet olsun.