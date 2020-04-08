Bu dünyada en sevdiğim şeylerden biri mercimekli köfte ama her yedikten sonra inanılmaz bir şişkinlik yaşıyordum. Eskiden, gluteni bırakmadan önce soğanına, salçasına, mercimeğine suç atıp durdum. Olay meğerse içindeki bulgurdaymış. Glutensiz beslenmeye geçtiğimden beri o şişkinlikler hiç kalmadı. Mercimek köftesini bir kez bulgur alternatifi kinoa ile deneyeyim dedim ki iyi ki demişi. İnanın gerçekten orijinalini hiç aratmadı…

Kinoa için bir bilgi vermek isterim. Artık kinoa Anadolu topraklarında da yetişiyor ve yapılan testlerde besin değerinin Anadolu topraklarında daha da arttığı çıktı. Yani kinoa bizim bereketli topraklarımızı çok sevdi. Artık bir çok markette de var. Yalnız bir önerim var. Kinoayı kullanmadan önce 2-3 su yıkamak gerekiyor. Yoksa içinde bir koku var, o bazen rahatsız edebiliyor. Bol bol yıkanınca o koku gidiyor.

Şayet ‘’kinoa çok küçük, süzgeçten düşüyor’’ derseniz, ona da çözüm var. Süzgecin içine bir tülbent koyabilirsiniz.

Malzemeler ve yapımı:

1 su bardağı kırmızı mercimek (ben 24 saat, 1 yemek kaşığı yoğurt eklediğim suda fermente ettim. Böylece gaz yapma ihtimalini daha da azaltmaya çalıştım)

1/2 su bardağı kinoa - 2-3 kez yıkanmış

2 su bardağına yakın su

Bir yemek kaşığı domates salçası

Bir tatlı kaşığı acı biber salçası

Bir adet kuru soğan

Bir diş sarımsak

Sumak, maydanoz, dereotu

1/2 limon suyu

Sotelemek için 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir tencereye kırmızı mercimek ve kinoayı aynı anda koydum, azıcık tuz attım ve pişirmeye bıraktım. İyice suyunu çektiğinde pişmiş oluyor. Yalnız ben mercimekleri 24 saat suda beklettiğim için daha çabuk pişti. Eğer siz suda bekletmeden yaparsanız kaynatma suyu miktarını biraz daha artırmanız gerekebilir.

Suyunu çekince kapağını kapattım, biraz dinlenmeye bıraktım.

Aynı anda zeytinyağını koyduğum bir tavada bir kuru soğanı soteledim. İçine domates salçası, acı biber salçası ve sarımsağı koydum. Sotelendiler.

Mercimekli karışıma ekledim, iyice yoğurdum, maydanoz ve dereotunu ekledim.

En son bol sumak ve 1/2 limon suyu koydum.

Şişkinlik yok, harika lezzet var…

Afiyet olsun...