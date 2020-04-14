Mor lahana sotesi

Mevsimin en güzel sebzelerinden biri olan mor lahanayı hep salata olarak yemeye alışmışız ama sizlere bugün çok lezzetli başka bir halini anlatmak istiyorum. Orta Avrupa’da çok yapılan, yemeklerin yanında garnitür olarak servis edilen hali. 3-4 sene önce Budapeşte’ye gittiğimde orada yedikten sonra, eve dönünce yapmıştım. O kadar çok sevdim ki bol bol mutfağımda pişer oldu.



Sebzelere alıştığımız halinden daha farklı bir açıdan bakınca aslında onlarla yapılacak ne kadar çok seçenek olduğunu görüyorum. Her kültürde her coğrafyada farklı biçimlerde kullanılıyorlar.



Size daha önce gökkuşağı beslenme anlatmıştım. Bu beslenmedeki en güzel renklerden biri bu.









Malzemeler ve Yapımı :



1 orta boy mor lahana

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kırmızı soğan

2 orta boy kırmızı elma

2 yem ek kaşığı sirke

1/2 limonun suyu ve tuz

Bir orta boy mor lahanayı incecik kıyıyorum. Bir yayvan tencerede zeytinyağında bir kırmızı soğanı soteliyorum. Sonra içine kıyılmış mor lahanaları atıyorum ve biraz daha soteliyorum.

İki elmayı rendeliyorum ve onu da ekliyorum. Biraz çevirdikten sonra bir bardak su koyuyorum, altı kısık olarak pişiriyorum.



En son aşamada iki yemek kaşığı sirke ve limon suyunu sıktım, tuz atıyorum. Üstüne de ceviz koyuyorum ve gerçekten çok güzel bir lezzete ulaşıyor. Ben o kadar çok seviyorum ki yemek gibi kaşık kaşık yiyorum. Sıcak salata da olur, garnitür de, ana yemek de.

Herkese afiyet olsun.