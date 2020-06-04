Muzlu dondurma pasta

Sokaklara çıkıp “Lütfen bunu yapın” diye bağırmak istiyorum. Onu yapamıyorum, size buradan anlatayım o zaman. Bu dondurma pasta çok güzel oldu. Bir kahve sever olarak benim damak tadıma da çok uydu.



Geçenlerde yaptığım mozaik dondurma vardı. Onu biraz değiştirmek aklımdaydı. Bekleyen muzları da görünce hemen yaptım. Bundan sonra favorim bu. Her ne kadar haziran ayı Nisan taklidi yapsa da, çok yakında yanacağız ve hepimiz dondurma diye aranmaya başlayacağız. İşte o dondurma pasta geldi, burada. Bu zemin fikir, daha buna kuru meyveler, kuru yemişler girer. Siz birçok yeni fikir üretebilirsiniz.



Malzemeler ve yapımı



2 büyük muz ya da 4 yerli muz



2 yemek kaşığı tahin (ya da herhangi bir ezme veya Hindistan cevizi yağı)



2 yemek kaşığı Hindistan cevizi unu (Her un olur, yulaf ezmesi olur ama miktarı artırmak lazım. Kekten daha koyu bir kıvam olması lazım.)



Veeeee... farkı yaratan lezzet geldi. 1 tatlı kaşığı çekilmiş filtre kahve ya da Türk kahvesi de olur.



Hepsini avucumla ezerek karıştırdım. Kek kalıbına poşet serdim ve malzemeyi döktüm. Buzluğa gönderdim ve 8-10 saat en az durması lazım. Ben ertesi gün yedim. Geç donuyor. Hepsini bitirmemek için kendimi zor tuttum. Çok da bereketli oldu.



Daha fazla tatlı sevenler içine 2 yemek kaşığı pekmez, bal veya keçiboynuzu özü, ek kuru meyveler ekleyebilir. Bu yaptığım hali benim için ideal oldu. Sizin de çok seveceğinizi düşünüyorum. Deneyecek herkese afiyet olsun.









