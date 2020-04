Muz benim küçüklüğümden beri en sevdiğim meyve. Bıraksalar, meyve çeşitlendirme konusu olmasa her gün ama her gün muz yiyebilirim. Dolayısı ile eve bazen fazla muz alabiliyorum ve bitiremediğimde yumuşuyor, kararıyor. Kararmış muz görünce ilk yaptığım şey bu kek.

Rafine şekersiz mutfakta da en çok meyvelerden faydalanıyorum. Şeker alternatifi diye satılan, sunulan çoğu ürün neredeyse rafine şeker ile aynı etkilere sahip. Dolayısı ile doğanın bize vermiş olduğu meyveleri, her zaman dalından kopmuşa en yakın hali ile tüketmek bünyemize en uygunu olacaktır. Böylelikle meyvenin şekerini alırken yanında lifini ve faydalarını da almış olacağız. Size vereceğim tüm tatlı tariflerinde her zaman meyve kullandığımı görebileceksiniz. En faydalı gıdalar yine her zaman doğadan gelenler..

Malzemeler ve yapımı:

Dünyanın en şipşak sağlıklı keki bence bu. Kek dediğime bakmayın, öyle çok tatlı değil. Daha tatlı yapmak sizin elinizde. Dilerseniz hurma veya kuru üzüm ekleyerek daha tatlı yapabilirsiniz. Ben böyle az tatlı seviyorum. Hem de doğal da olsa daha az şeker almış oluyoruz.

2 olgun, ezilmiş muz. Yerli küçük muz kullanırsanız 4 tane küçük muz.

1 yumurta

8 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 tatlı kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı toz zencefil

2 yemek kaşığı tahin veya dilediğiniz yağ

Üstünü süslemek için ben ananas dilimleri koydum. Elma olur, armut olur ya da hiç olmasa da olur.

Bu kekte kullandığım yulaf ezmesi keke daha dişe gelir bir doku katıyor. Un gibi dağılmaktansa, daha tok tutan, daha az yediren dolu bir yapısı oluyor.

Malzemelerin hepsini karıştırıyorum. Üstüne koymak istediğim meyveleri dilimliyorum ve yağlı kayıt serdiğim 18 cm çapında yuvarlak kek kalıbına döküyorum. 175 derece fırında 35 dakikada pişiriyorum.

Afiyet olsun.