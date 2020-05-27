Muzlu mozaik dondurma pasta

Evde kararmış, olgunlaşmış muz görünce dayanamıyorum. Onu hemen bir hallere sokmam gerekiyor. Geçenlerde bir gece tam yatağa giderken, mutfak masasının üstündeki kararmış muzlar dikkatimi çekti. Buzluğa atacaktım ki smoothie’lere eklerim diye ama o anda bende bir ışık yandı. Normalde muzu kakaoya bulayıp yemeyi de çok severim. Donmuş muzu da severim. Haydi dedim bunların hepsini birleştireyim.

Hani bir dondurma markasının mozaik pastası var ya, inanın ondan daha güzel oldu. Pişirme yok, uğraşma yok, süt ürünü yok, rafine şeker yok ama lezzet çok. Daha ne olsun?

Malzemeler:

6 tane iyice olgunlaşmış yerli muzu ezdim. 3 büyük muz da olur.

1 yemek kaşığı kakao koydum.

Bende evde kahverengi pirinç patlağı vardı. 1.5 bardak onu koydum ama 1 su bardağı rondodan çekilmiş fındık veya badem de olur, 1/2 su bardağı rondodan çekilmiş yulaf ezmesi de olur. Hepsini denedim, oluyor.

Instagram’da bu seçeneklerle deneyen herkesinki de çok güzel oldu.

Portakal kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

Tüm malzemeleri karıştırdım. Bir buzdolabı poşetini kesip düz hale getirdim. Karışımı döktüm ve poşet yardımıyla ince uzun şekil verdim. Poşetle kapladım. Buzluğa attım. Donunca hazır. İçine kuru hindistan cevizi de çok yakışır bence. Seçenekler sonsuz. Keyfinize ve malzemenize göre birçok şey eklenebilir. Tadı harika.

Yaz geliyor. Dondurma isteyen canlara, çocuklara şipşak hazır...