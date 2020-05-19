Nohut ekmek - Socca

Mayasız, glütensiz, süt ürünsüz, besleyici değeri yüksek, uğraştırmayan, en sevdiğim ekmeklerden biri.



Bu bir İtalyan sokak yemeği olan Socca. Dünyanın yapımı en kolay ekmeği ve aşırı lezzetli.



Malzemeler:



1/2 su bardağı nohut unu

1/2 su bardağı su

Bir çimdik tuz

Pişirmek için tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Aroma vericiler keyfinize kalmış. Ben biberiye ve tane kimyon kullandım.



Nohut unu ve suyu karıştırıyoruz. Tuzunu ekliyoruz. Ben sabahtan hazırladım, akşamüstü pişirdim. Beklerken biraz daha koyulaştı. Karıştırdığınız anda da pişirebilirsiniz. Biraz daha cıvık oluyor ama beklemesi öneriliyor.









Fırına girmeye müsait bir tavaya zeytinyağı koydum. Ben döküm tava kullandım. Tavayı ısıttım. Karışımı döktüm. Altı pişince, önceden 200 derece, sadece üstten ısıttığım fırına koydum. Bu esnada biberiye ve kimyonu da ekledim. Üst kısmı da kıtırlaştı. Sanırım 15 dakika kadar sürdü ve kıtırlaşınca hazır. İçi neredeyse pide gibi oldu. Muhteşem bir lezzet. Bunu pizza zemini olarak da kullanabilirsiniz.



Fırına giren bir tavanız yoksa bir cam fırın kabına veya düz tart kalıbına döküp alt üst fırında pişirebilirsiniz. Ocakta tavada ters dönmez, parçalanabilir. O yüzden fırına ihtiyacımız var. Bu tavanın çapı 20 cm. Malzeme buna tam denk geldi. 1-2 cm büyüğü de olur ama daha küçükte kalın olacağından içi pişmeyebilir. Bu tam bir kişilik bence. Miktarı artırırsanız tava büyüklüğü de artmalı tabii ki :)



Ertesi gün de üstüne sotelenmiş ve eski kaşar rendesiyle yaptım. Öyle de pazılı börek gibi oldu. Her şekilde geliştirmek sizin elinizde. Şimdiden afiyet olsun.