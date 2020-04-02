Pancarlı Humus

Humus aslında hepimizin evlerinde çokça yaptığı, çok sevdiğimiz geleneksel yemeklerden biridir. Ben humusa bazen sebzeler karıştırmayı çok seviyorum. Sade haliyle çok güzel olsa da sebzelerle birleşince de hem çeşit oluyor, hem de bol bol sebze yemiş oluyoruz.

Bu humusu renkten de anlaşılacağı üzere pancarla yaptım ama aynı yöntemle havuçla, bal kabağı ile de çok lezzetli oluyor. Beslenmemizde ne kadar çeşitli renk sebze bulundurursak, gün içinde o kadar farklı vitamin, mineral ve enzim almış oluruz. Buna dünyada Gökkuşağı Beslenme de deniyor. Amacımız. Bir gün içinde renk kuşağındaki tüm renklerden bir sebzeyi beslenmemizde bulundurmak. Örneğin sabah kahvaltıda havuç yiyerek oranjı, roka yiyerek yeşili, domates yiyerek kırmızıyı, mor lahana yiyerek moru almak gibi. Eğer öğünlerimizi bu gökkuşağı örneği çerçevesinde kurgularsak, devamlı aynı, tek tip beslenme yapmamış oluruz.

Bu tarifte de tabağımız pancarımızın muhteşem rengini ekliyoruz.

Malzemeler ve yapımı:

Pancarı sevmeyen, yemeyen varsa hemen bu tarifle denesin. Sevmemesi mümkün değil. Pancarı seven zaten aşık olur.

1.5 su bardağı haşlanmış nohut

2 top küçük boy pancar

4 yemek kaşığı tahin

1/2 limonun suyu

1 diş sarımsak

Bir çimdik tuz

1/2 çay kaşığı kimyon

Kıvam bulacak kadar, 1/2 su bardağı civarı su

Pancarları küp kesiyorum ve biraz zeytinyağına bulayıp 180 derece fırında hafif yumuşayana kadar pişiriyorum. Ortalama 20 dakika kadar sürüyor.

Fırından aldığım pancarları ve diğer tüm malzemeleri mutfak robotuna koyuyorum. Suyunu az az, kontrol ederek ekleyip, tüm malzemeyi çekiyorum. Eğer nohutunuz buzlukta hazır haşlanmış duruyorsa yapımı sadece 20 dakika sürüyor. Pancarın o tatlı tadı humusa çok yakışıyor.

Deneyecek herkese afiyet olsun.