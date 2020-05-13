Patatesli pişimsi

Dün sabah çok ciddi bir ekmek/börek isteğiyle uyandım. Hani belli dönemlerde kadınlarda tatlı isteği olur ya, o bende tamamen börek/çörek/poğaça/ekmek gibi geliyor. Hazırlıksız yakalandım, hazırda bir şey yoktu ve hemen en sevdiğim şipşak pişimsi yaptım. Bunu daha önce yaptığımda tadını pişiye benzetmiştim, adı böyle kaldı.



Patates böyle zamanlarda benim kurtarıcım. Senelerce içindeki nişastadan dolayı adı kötüye çıktı ama miktarında, doğru pişirme yöntemiyle ve dikkatli tüketildiğinde aslında çok faydalı bir sebze.



Şimdi geliyorum en güzel kriz çözümü pişimsiye.











2 tane çok küçük boy patates (İkisi beraber avucuma sığdı, o küçüklükte.)

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi (Rondodan geçirdim. Daha önce 1 yemek kaşığı karabuğdayla yapmıştım. Onunla veya dilediğiniz bir unla da olur.)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir çimdik tuz



Patatesi rendeledim ve tüm malzemeleri yoğurdum. Yoğururken bilerek mıncıklayarak yoğurdum. Bu, patatesin nişastasının çıkmasını sağlıyor. Böylece yapıştırıcılık oluyor.



Sonra elimle şekil verip sadeyağ erittiğim tavada önlü arkalı, altı kısık olarak pişirdim. İnce yaparsanız içi enfes pişiyor. Köfte gibi tombik yapmamanızı öneririm, içi pişmez.



Bu hem sahura olur hem kahvaltıya hem de 5 çayına yakışır. Keyfinize göre, yanına yumurta, peynir ekleyebilirsiniz. Çok da tok tutuyor.

Patatese alternatif sorabilirsiniz. Ben aynı tarifi daha önce haşlanmış kerevizle yapmıştım ve çok güzel olmuştu. Denemek isteyenlere alternatif olabilir.

Herkese keyifli bir gün olsun...