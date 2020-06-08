Pazar sabah poğaça

Bu oturduğum mahalledeki pastaneler çok fena kanıma giriyor. Sabah dışarı çıkar çıkmaz aldığım ilk koku poğaça kokusu. Genellikle etkilenip kendimi tutuyorum ama bu sabah tutamadım ve ben de kendime sağlıklı versiyonunu yaptım. Enfes oldu, hem de canımın isteğini en sağlıklı şekilde gidermiş oldum.

Malzemeler ve yapımı

Susamları rondodan çekip un haline getirdim. Sonra diğer tüm malzemeleri kattım. Hamurun içine yumurtanın beyazını koydum. Karıştırdım. Çok yumuşak, hafif ele yapışmaya yatkın bir hamur oldu. Ellerimi yıkadım ve ıslak bıraktım. Islak hali ile hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarladım. Yağlı kâğıt serdiğim fırın tepsisine dizdim. Fırça ile yumurta sarısını üstlerine sürüp süs malzemelerini koydum ve önceden ısıttığım 150 derece turbo fırında pişirdim. Eve yayılan mahlep konusunu buradan herkese göndermeyi çok isterdim. Şayet malzemelerin içinde susam, kuru yemiş gibi iyi yağlar barındıran tohum ve yemişler varsa pişirme derecesini 150’nin üstüne çıkartmıyoruz ki, bu iyi yağlarda ısı ile yıpranma olmasın. Şimdiden herkese afiyet olsun.

5 yemek kaşığı karabuğday unu

5 yemek kaşığı susam

1 yumurta

1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı su

1/2 çay kaşığı mahlep

1/2 çay kaşığı karbonatı 3 çay kaşığı sirke ile köpürtüp kabartma tozu yerine kullandım

Tuz, süslemek için çörek otu ve tane kimyon