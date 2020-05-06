Pırasalı börek

En sonunda aradığım pırasalı böreğe ulaştım. Buna pırasa mücveri de denebilir, yufkasız börek de. Gönlünüzden nasıl geçerse...









Malzemeler ve yapımı:



9 kaşık (tahta kaşık) sotelenmiş pırasa ve havuç. Bunu 1/2 kilo pırasa ve 3 orta boy havuçla elde ettim.



1.5 su bardağı eşit oranda karabuğday unu ve nohut unu (yani 3/4 bardak karabuğday unu, 3/4 bardak nohut unu, istediğiniz unla olur)



3 yemek kaşığı karnıyarık tohumu (olmasa da olur ama pufidiklik veriyor, lifi artırıyor)



3/4 su bardağı su (karnıyarık tohumu koymazsanız 1/2 su bardağı su)



Tuz



4 yemek kaşığı zeytinyağı



1/2 çay kaşığı karbonat ve 1 yemek kaşığı sirkeyi aktive edip ekledim.



Üstünü de çörek otu ve tane kimyonla süsledim.



Hepsini karıştırdım. Karışımı, yağlı kâğıt serdiğim tepsiye 2 cm kalınlığında olacak şekilde yaydım ve 160 derece fırında pişirdim. 40 dakika kadar sürdü.



Üzerine kürdanı batırın, temiz çıkarsa olmuş demektir. Çok ama çok lezzetli oldu.



Sahura uygun bir şey olabilir. Yanında bir kâse yoğurt veya ızgara, sote sebze, 1-2 yumurtayla saatlerce tok tutar.