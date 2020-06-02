Sağlıklı pazılı börek

İnanın abartmıyorum, tadı tamamen pazılı börek oldu. Bu ortaya nasıl çıktı ben de çok emin değilim. Biraz ondan biraz bundan derken varılan sonuç börek gibi oldu. Hem çok basit hem de glütensiz, besleyici.











Malzemeler ve yapımı:





Daha önce 19 Mayıs’ta size Socca yapımı anlatmıştım. Aslında zemin onun aynısı. Bu zemini pizza tabanı ve daha birçok şey için kullanabilirsiniz. Ben mutfakta denemeler yaparken böreğimsi bir tada ulaştım.

1/2 su bardağı nohut unu

1/2 su bardağı su

Bir çimdik tuz

Pişirmek için tavaya zeytinyağı

Üstü için dilediğiniz kadar pazı

2 parmak eski kaşar ya da dilediğiniz eriyen başka bir peynir

Nohut unu ve suyu karıştırıyoruz. Tuzunu ekliyoruz. 1-2 saat bekleyebilir ama vaktiniz yoksa direkt pişirebilirsiniz de. Beklerken biraz daha koyulaşıyor.

Fırına girmeye müsait bir tavaya zeytinyağı koyuyorum ve ısıtıyorum. Karışımı döküyorum. Ocakta altı pişince önceden 200 derece, sadece üstten ısıttığım fırına koydum. Üst kısmı da biraz pişince pazıları hazırladım. Pazıları incecik kestim. Tuzla ovdum. İçine biraz eski kaşar rendeledim ve karışımı üstü tam kızarmamış olan soccanin üstüne koyup tekrar ızgaraya ittim. Üst harcı ekledikten sonra da sanırım 10 dakika tutmuşumdur. Pazılar da pişip, peynirler eriyince hazırdır.