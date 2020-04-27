Sağlıklı Un Helvası

Herkese iyi haftalar. Malumunuz ramazan devam ediyor ve bu ara çok sık duyduğum bir şey iftar sonrası tatlı isteği. Bu tabii ki çok normal. Gün boyunca kan şekeri düştüğü için iftardan sonra hala bir şeyler yiyerek, bu da özellikle tatlı olarak kan şekerimizi yükseltmeye çalışıyoruz.

O kriz anında yaptığımız seçim çok önemli. O anda biz artık biz değiliz, biliyorum ama bir nefes alıp sağlıklı olana yöneldiğimizde hem bedenimize hem de ertesi günkü açlığa daha kontrollü yaklaşmış olacağız. Yüksek şeker daha fazla açlık ve tatlı isteğini tetikler. Bu un helvası tatlı isteğinizi ufacık bir parça ile çok güzel karşılar.

Malzemeler ve Yapımı

3 yemek kaşığı nohut unu.

3 yemek kaşığı hindistancevizi unu.

2 yemek kaşığı dut unu, kuru dutu rondodan çekerek un haline getirebilirsiniz. Daha sonra bunu unu buzdolabında saklayıp dilediğiniz zaman tatlılarınızda kullanabilirsiniz. Ben dut ununu bu tarifte 6 yemek kaşığı su ile ıslatıp püre haline getirdim.

200 ml su bardağında su.

Unları kavurmak için 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı sadeyağ-tereyağı.

Yapımı çok basit. Normal unlarda olduğu gibi uzun süre kavurmaya da gerek yok.

Tencerede zeytinyağı ve sadeyağı karışık olarak eritiyoruz. Unları çevire çevire, 5 dakika kısık ateşte kavuruyoruz. Sonra sıcak suyumuzu ekliyoruz. Suyu zaten hemen çekiyor ve helvamız hazır. Bende çam fıstığı yoktu, koyamadım ama kırık fındık da çok yakışırdı.

Şayet Hindistan cevizi ununuz yoksa yerine tamamen nohut unu ile yapıp, içine marketlerde satılan, pastalarda kullanılan kuru Hindistan cevizinden 1 yemek kaşığı eklemenizi öneririm.

Herkese afiyet olsun.