Tatlı/Tuzlu Kekçik

Dün uzun saatler yemek yiyemeyecektim, bu yüzden de tok tutan bir şeye ihtiyaç duydum. Benim klasik Hindistan cevizi unlu tava kekimden yapayım dedim. Malzemeleri yanlış kullanınca tava keki bize keklik oldu. Misafirlikteyim ama devamlı mutfağa giriyorum. Kendi malzemelerim olmayınca hayalimdekiyle gerçek farklı olabiliyor ama iyi ki öyle olmuş. Ortaya yanlışlıkla harika bir şey çıktı. Görüntüsü tatlı ama değil, tuzlu fakat

istenirse tatlı da yapılabilir.

MALZEMELER

4 tane iri yumurta

4 yemek kaşığı

Hindistan cevizi unu

1/4 çay bardağı süt

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı

kabartma tozu

YAPILIŞI

Yumurtaları iyice çırptım. Sonra kalan malzemeleri ekledim. Kek kıvamından biraz daha koyu bir kıvam oluyor. Tatlı isteyen buna küçük doğranmış kuru üzüm ekleyebilir. Nedense yediğim ve yaptığım ilk andan beri kuru üzüm çok yakışır diye düşünüyorum. Tuzlu isteyen de peynir ekleyebilir. Her yola gelebilecek bir tarif bu. Muffin kaplarına 1.5 yemek kaşığı kadar koydum. 170 derece turbo fırında 20-35 dakikada pişti. Kürdan batırdm. Kuru çıkınca tamamdır. Sonra üstüne tahin döküp afiyetle yedik.