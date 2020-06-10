Yazın en sevileni: Çilekli dondurma

İstanbul’a aniden yaz sıcağı geldi. Sıcaklar başlayınca herkesin aklına ilk dondurma geliyor. Yazın bazı nemli İstanbul günlerinde ne yesem içimi serinletmiyor ve böyle günlerde bana çok iyi gelen şipşak sağlıklı dondurmam.



Bunun için ön hazırlık gerekiyor. Önden meyveleri dondurmak. Benim buzluğumda şu meyvelerden her zaman donmuş bulunur: Muz, çilek ve şeftali.



Donmuş 1/2 muz, 7-8 donmuş çilek, 1/2 çay bardağı suyu rondoya attım ve bir güzel çektim. Su yerine dilerseniz normal süt, badem sütü veya Hindistan cevizi sütü de olabilir. Üstüne de en çok sevdiğim şey, 1 yemek kaşığı tahini döktüm ve çok lezzetli oldu.













Normalde bu dondurma dünyada ‘‘nice cream’’ denen akım. Bana geçen seneye kadar hiç cazip gelmemişti ama iki yazdır gözdem. Sanki çok tatlı olur gibime geliyordu. Bütün tariflerde içinde çok muz vardı. Ben muzu az, çileği fazla yapınca bayıldım. Şeftali de çok yakışıyor. Sizden den ricam, lütfen 6 muz koyup ‘’sağlıklı dondurma’’ yapıyorum diye düşünmeyin. Eninde sonunda doğal da olsa meyve şekeri. Dikkatli ve kararında kullanmak lazım.

Yaz boyunca benim buzluk meyveyle dolu.



Eğer damak tadınız daha tatlı severse, blender’da çekerken bal da ekleyebilirsiniz. Üstüne badem veya fındık parçaları eklenebilir.



Paketli, koruyucu maddeli, şekerli dondurmalardansa, bol meyveden oluşan sağlıklı versiyonları da kendimizi mutlu etmeye fazlasıyla yetiyor.