Yazın gözdesi: Sağlıklı kızartma

Yavaş yavaş yaz sebzeleri çıkmaya başladı ve yazın en sevilen yemeklerinden biri karışık kızartma. Fakat biz kızartmadan kızartma yapıyoruz.

O kadar güzel oluyor ki yağda kızarmış versiyonundan farkı yok. Hatta bence çok daha lezzetli. Yağda kızarmış patlıcanda ben yağdan dolayı patlıcanın tadını alamam sanki ve bu şekilde harika oluyor.

Bir fırın tepsisine yağlı kâğıt serip biber, patlıcan, havuç, kabak hangi sebzeyi isterseniz kesip koyunuz. İçine 1 adet, çocuk ve erkekleri kandırmak için, patates de iyi oluyor.

Sonra üstüne ‘’bolca’’ zeytinyağı döküp, 170 derece alt üst çalışan fırına gönderiyoruz. 30 dakika gibi bir süreye kalmadan pişmiş oluyorlar.

Bir ipucu: Kabak daha geç pişiyor. Şayet malzemenizin içinde kabak varsa kabakları önden atıp, diğer malzemeleri tepsinin yanına 10 dakika sonra eklemenizi öneririm.

Bu esnada da kızartmanın sosunu hazırlıyoruz. Bir tencerede zeytinyağında 2 diş sarımsağı çeviriyoruz. Bir büyük domatesi rendeleyip ekliyoruz. Azıcık tuz atıyoruz. Domatesin asidini kırması için de 1 kuru kayısıyı minnacık doğrayıp, içine atıyorum.

Domatesler pişince altını kapatırken bir son dokunuş yapıyorum. 1 yemek kaşığı elma sirkesi. Sosu muhteşem bir lezzete taşıyor.

Kızaran sebzeleri cam bir kaba koyup, üstüne de sosunu döküp, dinlenmeye bırakıyorum. Sos biraz içine işleyince harika oluyor, özellikle ertesi gün.

Herkese afiyet olsun.