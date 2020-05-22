Bu yemek Tokat yöresine ait bir yemekmiş. İki sene önce bunu beraber çalıştığım birinden öğrenmiştim ve müptelası oldum. Yine tam zamanıyken paylaşmak istiyorum. Sarmalık yaprak ile yapılıyor. Yaprak tüm yeşil sebzeler arasında en yüksek kalsiyuma sahip olanlardan biri. Bir de o mayhoş tadıyla beni mest ediyor. Ben salamura yaprakla yapmıştım ama şu anda tazeleri çıktı. Tazesiyle de enfes olur.

MALZEMELER VE YAPIMI

Dilediğiniz kadar asma yaprağı

1 kuru soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Haşlanmış nohut veya mercimek

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1/2 limon suyu

Sumak

Sarmalık yaprakları yırtıp parçalara ayırıyorum. Bir tencerede bir kuru soğanı zeytinyağıyla soteliyorum. İçine domates salçası ve biber salçası ekliyorum. Benim yapraklarım salamura olduğu için biraz tuza bekletip tuzunu çıkartıyorum.

Yaprakları tencereye ekleyip 1/2 çay bardağı su koyup biraz yumuşayana kadar pişiriyorum. En son haşlanmış nohutları ekliyorum. Bu haşlanmış mercimek de olur veya dilerseniz pirinç, bulgur, kinoa da olur. Yalnız bulgur kullanırsanız glütensiz olmaz. Onu hatırlatmak isterim.

Eklediğim tahıl ve kuru baklagilden sonra beş dakika da onunla tutuyorum ki nohutlar lezzeti içine çeksin. En son da nar ekşisi, 1/2 limon suyu ve bol sumak. Bu hayatta en sevdiğim tatlar bir arada. Acı, ekşi, tatlı.

Bir de yaprak çok lifli olduğundan bayağı tok tutuyor. Sosyal medya hesaplarımda bunu yapan herkes bayıldı. Sizlerin de denemesini çok isterim.

Afiyet olsun.