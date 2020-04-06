Yulaflı, doyurucu ekmek

Herkese mutlu haftalar. Virüs nedeniyle kendimizi evlerde karantinaya almışken, en çok duyduğum şey “Yeme krizinden çıkamıyorum” oluyor. Bunun genelde iki nedeni var. Biri ana öğünlerde doğru besin grubu ile tam doymamak, ikincisi de psikolojik açlık.

Doğru besin grubu ile tam doymamak en önemli etken. Toplum olarak ekmeğe, pilava, makarnaya düşkünüz. Doyma kısmını bu besinlerle yaptığımızdan, asıl yememiz gereken sebze, kuru baklagil ve hayvansal proteinleri daha az tüketiyoruz. Bu da kısa sürede hızla acıkmamıza yol açıyor. Biliyorum, çoğu kişi için ekmekten vazgeçmek zorlayıcı ama ben bugün size en azından normal ekmeğe göre daha besleyici ve daha tok tutan bir tarif vermek istedim. Ekmeğin içindeki kuru yemişler ve tohumlar uzun süre tok kalmamızı sağlıyor.









Fiziksel olarak doyduktan sonra açlığımız artık psikolojik oluyor. Şu anda hayatlarımız durma aşamasına geldiği için kendimizi mutlu edecek şeyler çok az ve yemeğe eğiliyoruz. Mutlu olacağımız şeyleri de bu dönemde unutmayıp hayatımıza eklersek, yeme sorunları daha kolay çözülür.

Malzemeler ve yapımı:

1 su bardağı yulaf ezmesi



1/2 su bardak fındık unu veya badem unu (fındıklar veya bademleri rondodan geçirerek elde edebilirsiniz)

2 yemek kaşığı kabak çekirdeği içi



2 yemek kaşığı chia tohumu

2 yemek kaşığı keten tohumu



1/2 su bardağı su, bir çimdik tuz ve dilediğiniz baharatlar. Kekik ve kuru domates çok yakışıyor.



Yulaf ezmesi ve kabak çekirdeğini el rondosunda hafif küçültüyorum, un haline getirmiyorum, iri bırakıyorum. Chia ve keten tohumunu da rondoda çekip onları un haline getiriyorum. Sonra tüm kuru malzemeleri birbirine ekliyorum.



Suyu en son ekliyorum. Amacımız ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde etmek. Eğer kuru domates veya zeytin katacaksanız, onu da bu aşamada katabilirsiniz.

Hamuru bir parmak yüksekliğinde olacak şekilde tepsiye yayıyorum. Pişirmeden önce kesiyorum ve çörek otu serpiyorum. 150 derece turbo fırında 40 dakika pişiyor.