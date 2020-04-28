Bugün size mevsimi bitmeden bayıldığım bir yemeği anlatacağım. Zeytinyağlı Ayva. Bunu daha önce bir restaurantta yemiştim ve tadına çok şaşırmıştım. Bir meyve zeytinyağlı yemek olduğunda nasıl bu kadar lezzetli olabilirdi? Bilirsiniz Osmanlı mutfağında meyveler yemeklerin içinde çok kullanılırmış. Bu da sanırım o zamanlardan gelme ve lezzeti gerçekten denemeye değer.









Malzemeler ve yapımı:



3 tane orta boy ayva

1 orta boy patates

Bir kuru soğan

Tuz ve tane karanfil

1 mandalina suyu

1/2 limonun suyu

Bir kuru soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında soteledim. Patatesleri küp doğradım. Sonra ayvaları da küp doğradım ve ekledim. Bir çimdik tuz attım ve hiç su koymadım. 3 tane de karanfil koydum, bu harika lezzet kattı. Altını kısıp kapağını kapadım. Arada bir karıştırarak, kendi suyunu salıp çekerek pişti.



Piştikten sonra da bir mandalinanın ve yarım limon suyunu ekledim. Karıştırıp kapadım. Karanfilleri de içinden çıkarttım.

Limonu pişmeden koyarsanız yemeklerin pişmesini geciktiriyor, bu yüzden ben hep en son koyuyorum. Bu da bir püf noktası olarak bilginiz olsun.

Hafif ılıdıktan sonra servis ederseniz tüm lezzeti yerleşmiş oluyor.



Şimdiden afiyet olsun.