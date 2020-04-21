Zeytinyağlı çiriş otu

Şu anda çiriş otunun zamanı. Bu otu 2 yıl önce pazarda gezerken keşfetmiştim. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bol bol yetişiyormuş. Yabani pırasa da denirmiş. Denemek istedim ve pek sevdim kendisini. Normalde ben pek pırasacı değilim. Pırasa tadında ama daha az soğanımsı bir sebze bu. Bu ara pazarda görürseniz mutlaka alıp denemenizi öneririm. Pazarcı amca ‘’ıspanak gibi pişir’’ demişti ve ben de zeytinyağlı, pirinçli pişiririm hep.

Pirinci hiçbir zaman beyaz/rafine pirinç kullanmıyoruz. Dışından kabuğu alınmış, beyaz pirinç kan şekerini çok hızlı yükselterek vücutta neredeyse şeker etkisi yapıyor. Ben her zaman kabuklu pirinç kullanıyorum.

Yapımı: Çiriş otu sanki doğa tarafından rulo paket yapılmış gibi. Dalları birleştiren bir zar var. Bu zarı bıçakla kesip, dalları birbirinden ayırıyoruz ve bol suda yıkıyoruz.

Zeytinyağı, bir soğan ve rendelenmiş domatesi tencerede biraz çeviriyoruz. Otları iki veya üç parçaya bölüp üstüne ekliyoruz. Diğer bir tencerede de pirinçleri haşlıyoruz. Kabuklu pirinç normal beyaz pirince göre daha geç pişiyor. Bu otlar ile aynı anda pişmesi yetişmiyor. Otlar solup da pişmeye yakın olduğunu anlayınca haşladığımız pirinçleri ekliyoruz. Tatlarının birbirlerine harmanlanması için de 5 dakika kadar birlikte pişirip altını kapıyoruz. Üstüne yoğurtla çok güzel bir yemek seçeceği oluyor.