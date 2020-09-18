Pandemi Döneminin Girişimleri Sahne Aldı

Pandemi döneminin en büyük testlerinden biri de kurumların reaksiyon hızıyla ilgiliydi. Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, KOSGEB bu konuda sınavı geçenler arasındaydı. Hızlı çağrı çıkmaları, değerlendirmeleri çok hızlı yapmaları alkışı hak ediyordu. İstanbul Kalkınma Ajansı da bu konuda bir çağrı açmış ve birçok proje desteklenmişti. İstanbul Kalkınma Ajansının desteklediği projelerden biri de Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi olan Cube Incubation’ın Rejenerasyon programıydı ve programın bir parçası olarak geçtiğimiz salı günü benim mod-eratörlüğümde on girişimci yatırımcıların ve yüzlerce izleyicinin karşısına çıktı.

Rejenerasyon 20 Demo gününde sahne alan girişimlerden aklımda kalan bilgiler ise şu şekilde :

Cloudpeer : Elektronik imza tabanlı süreç, yenilikçi dijital kanal ve doküman yöne-timi platformu. Uçtan uçtan çözüm sunmasıyla sektörde oyunun kurallarını değiştirme vaadi var.

Dünya360 : Sanal Gerçeklik teknolojisi ile emlak gezintileri yapmaya imkan tanıyan uygulama ve cihaz geliştiriyor. Marka işbirlikleriyle de emlakçıların işlerini kolaylaştırmayı planlıyor.

Exhibin : Canlı yayın ile online fuar ve video sergi platformu. Özellikle şu aralar fuarlara gidemediğimizi düşünürsek pandemi süreci bu tip girişimler için doğru zaman gibi gözüküyor.

Flexytime : Otomatik zaman takip ve verimlilik ölçüm ve raporlama programı sunuyor. Yani hangi çalışanınız ne kadar verimli çalışıyor bununla ilgili farkındalık yaratıyor. Bu da sizin daha disiplinli çalışmanızı sağlıyor.

FluAI : Üst solunum yolu şikayetleri olan hastalar için AI destekli analizler sağlayan bir mobil uygulama geliştiriyor. Yani boğazınızın fotoğrafını telefonunuzla çektik-ten sonra size bir analiz sunuyor ve tavsiyelerde bulunuyor. Bu sayede her boğazınız ağrıdığında veya acıdığında antibiyotik kullanma isteğinizi de dizginlemiş oluyorsunuz. Bu da daha az antibiyotik kullanımını sağlıyor. Bildiğiniz gibi Türkiye fazla antibiyotik kulllanımı konusunda meşhur bir ülke.

Marinspector : Gemilerin yılda birçok kez denetimden geçmesi gerekiyor ve özel-likle pandemi döneminde bu da denetimci için de zor şartlar anlamına geliyor. Bu girişim uzaktan denetleme platformu ile bu denetlemeyi uzaktan denetleme ve raporlama platformu ile çözüyor.

Mobilmed : Kalp rahatsızlığı olan hastaların evden EKG ölçümlerini doktorları ile paylaşmaya imkan veriyor. Yara bandı küçüklüğündeki cihaz yapay zeka tabanlı bir aritmi tespit platformu ile destekleniyor.

Nworkee : B2B sınır ötesi ticaret yapanların, yapmak isteyenlerin birbirleriyle doğrudan ve hızlı bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayan mobil uygulama geliştiri-yor. Birçok B2B platformunun ilk temas anındaki zorluklarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Smartmeet : Kurumsal video konferans sistemi. Kendi şirketinize de kurabiliyor-sunuz, bulut tabanlı da kullanabiliyorsunuz.

Xena-Vision : Computer Vision alanı özelinde kameralardan insan tespiti, insan aktivite tespiti, acil durum tespiti yapıyor. Yani bir huzur evindeki yaşlı bir kişiye bakıcı şiddet uyguluyor mu veya bir futbol maçı sırasında bir taraftar başka bir taraftara saldırıyor mu gibi görüntü algılama yetenekleri var.

Gördüğünüz gibi direkt olarak demo günü sonrası müşteri bulabilecek girişimler var. En az üç tanesinin önümüzdeki üç ay içerisinde yatırım alacağını da düşünüyorum. Bunun dışında yine aynı programda 100 video çekildi ve girişimcil-erin en sık sorduğu sorular uzmanlar tarafından cevaplandı. Kafanızda girişimcili-kle ilgili sorular varsa Youtube’da Cube Incubation sayfasındaki videolara bakabilirsiniz. Çok işinize yarayacak konular var, izlemenizi öneririm.